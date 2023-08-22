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Yazın sıcaklarına ferahlatan bir tatlı tarifi: Limonun aromasını hissedeceksiniz

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Yazın sıcaklarına ferahlatan bir tatlı tarifi: Limonun aromasını hissedeceksiniz
Yazın sıcaklarında ferahlatan bir tatlı tarifi arıyorsanız bu tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Limon severler için yazın sıcaklarında serinleten bir tatlı tarifi geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAĞSIZ LİMONLU KURABİYE

Eğer margarin tüketmek istemiyorsanız ve ve limonun ferahlatan aromasını seviyorsanız bu tarif tam size göre! İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, rendelenen 1 tane limon kabuğu, yarım limonun suyu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 su bardağı un ve üstü için bir yemek kaşığı pudra şekeri. 

limonlu kurabiye tarifi

İlk olarak bir kase içinde yumurta ve pudra şekeri iyice karıştırılır. Daha sonra sıvı yağ, limon suyu ve rendelenen limon kabuğu eklenerek karıştırma işlemine devam edilir. Daha sonra kabartma tozu, vanilya, un eklenerek hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Kabın üstü streç filmle kaplanarak buzdolabında 1 saat dinlendirilir. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılan 180 derece fırında 15 dakika pişirilir. Kurabiyeler hafif altın rengini aldıktan sonra fırından çıkarılır ve soğuduktan sonra üstüne pudra şekeri serpilir. 

Yaşam
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