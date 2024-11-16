Yedi Başak Derneği Gazze'de Umut Destanı Yazdı: Samir ve Majdolin Evlendi

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de Umut Dolu Bir İki Sevgiliyi Evlendirdi

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de Samir ve Majdolin çiftini, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenememeleri sonrası sevgi dolu bir düğünle bir araya getirdi. Dernek tarafından yapılan açıklamalara göre, dernek çifti destekleyerek çeyiz masraflarını karşıladı ve evlenen çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Gazze'de Savaşın Gölgesinde Sevgi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara rağmen, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bölgedeki çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Gazze Şeridi'nin Nuseyrat bölgesinde yaşayan Samir ve nişanlısı Majdolin, maddi sıkıntı dolayısıyla evlenemedi. Dernek, çifti tanıdıktan sonra onların çeyiz ihtiyaçlarını karşıladı ve damadın yıkılan evinin bahçesinde çadır kurarak çocuklu ve sade bir düğün yapmayı başardı.

Umut Mesajı ve İnsani Yardım

Dernek Başkanı Mustafa Bulut, Gazze'de 1 yılı aşkındır yaşanan insani dramı dile getirerek, "Samir ve Majdolin kardeşlerim savaştan önce birbirlerini severek nişanlanmıştı. Ancak savaştan sonra yaşanan zorluklar nedeniyle evlenemediler. Biz de dernek olarak bu çiftin çeyiz ihtiyaçlarını karşıladık ve anlamlı bir merasimle düğünlerini gerçekleştirdik. Onlar, Gazze'de umudun devam ettiğini tüm dünyaya duyurdular," diye konuştu.

Damadın dayısı Ebu Dia ise derneğe teşekkür ederek, çifte mutluluklar diledi. Bu evlilik, Gazze'de yaşanan zorluklara rağmen sevginin ve umudun hala var olduğunun bir temsili oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.