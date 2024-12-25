Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde Restorasyon Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Restorasyon Süreci Başladı

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Restorasyon Çalışmalarına Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon sürecinin sürdüğü alanda incelemelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin büyük bir hasar aldığını belirtti.

Gençler İçin Hizmet Verecek

Görgel, müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 200 milyondan fazla bir yatırım ile aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceğini vurguladı. "Ekipler burada hızlı bir biçimde çalışıyor. Önümüzde 12 aylık bir iş takvimi söz konusu. İnşallah bir an önce burayı da şehrimiz ve ülkemiz turizmine kazandırmak istiyoruz," dedi.

Fonksiyonel Yapı ile Yeniden Açılacak

Görgel ayrıca, "Bu tarihi yapımız, müze ve gençlerimiz için kütüphane olarak kullanılmaya başlanacak. Dulkadiroğlu ilçemizde gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri, kafeteryası ve konferans salonuyla yeniden daha fonksiyonel bir yapıda Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlayacak," ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.