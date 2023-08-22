Yeni bir araba hayali kurana Toyota Corolla Cross fiyat listesi! Görenler hüsrana uğruyor

Genç arabası olarak görülen Honda Civic üzerindeki bu algıya son verildi. Yenilenen son kasasıyla beraber eskiye bakıldığında daha ağır başlı bir görünüm kazanarak gençlere değil aile arabası olarak da tercih ediliyor. Honda Civic fiyatları zirveyi görürken rakamları görenler gözlerine inanamadı.





FİYAT LİSTESİ

1.5L VTEC Turbo ECO Elegance Fiyatı: 1.573.000 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ Fiyatı: 1.704.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance Fiyatı: 1.573.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ Fiyatı: 1.704.000 TL