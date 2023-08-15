Yeni illerin listesi belli oldu! Artık o ilçeler il olmaya hazır

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan ve il olmaya aday görülen 25 ilçe, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları ve merkeze uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nde toplam 81 il ve 922 ilçe bulunmasına rağmen, bazı ilçeler bu sayıya dahil olmayarak ayrı bir il statüsü kazanma hedefiyle yola çıkıyor.

Bu ilçeler arasında yer alan Kozan, Adana'nın merakla beklenen adaylarından biri. Nüfusu 129,985 olan Kozan, hem büyüklüğü hem de sosyal faktörleri ile il olma yolunda adaylığını koyuyor. Adıyaman'a bağlı Kahta ilçesi ise 120,378 kişilik nüfusu ile il olma potansiyelini taşıyan bir diğer ilçe olarak göze çarpıyor.





Ankara'nın gözde ilçelerinden Polatlı, 122,424 kişilik nüfusu ile il olmaya aday ilçeler arasında yer alıyor. Balıkesir'e bağlı Bandırma, 149,469 nüfusuyla dikkat çekerken; Edremit, 121,437 kişilik nüfusuyla il olma yarışında iddialı ilçeler arasında bulunuyor.

Diyarbakır'ın adaylarından Ergani, 126,824 kişilik nüfusu ile ilçe olmanın ötesine geçmek isteyen ilçelerden biri olarak öne çıkıyor. Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesi, 112,826 nüfusuyla bu yarışta önemli bir rol oynamayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, 142,783 nüfusu ile il olma potansiyeline sahip görülen diğer bir ilçe olarak kayda geçiyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi de 145,263 kişilik nüfusu ile adaylar arasındaki yerini alıyor.

Konya'nın Ereğli ilçesi, 142,818 kişilik nüfusuyla il olabilme umudunu taşırken; Mardin'in Midyat ilçesi de 108,242 kişilik nüfusuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ordu'ya bağlı Ünye ilçesi, 122,597 nüfusuyla il olma potansiyeline sahip görülen ilçelerden biri olarak öne çıkarken; Şırnak'ın Cizre ilçesi de 133,908 kişilik nüfusuyla adaylardan biri olarak dikkatleri çekiyor.





Muğla'nın gözde ilçelerinden Fethiye, 151,474 kişilik nüfusu ile il olabilme hedefiyle yarışan ilçelerden biri olarak görülüyor. Aydın'ın Nazilli ilçesi ise 153,879 kişilik nüfusuyla adaylar arasında yer alıyor.

Manisa'ya bağlı Akhisar ilçesi, 166,129 nüfusu ile il olabilme hayalini sürdüren ilçeler arasında bulunuyor. Van'ın Erciş ilçesi de 173,203 kişilik nüfusuyla il olma potansiyeline sahip görülen ilçelerden biri olarak kayda geçiyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, 174,619 kişilik nüfusu ile il olmaya aday gösterilen ilçeler arasında yer alıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi, 224,664 nüfusuyla il olma yolunda önemli bir aday olarak öne çıkarken; Hatay'ın İskenderun ilçesi de 246,639 kişilik nüfusuyla adaylar arasında yer alıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi, 250,100 kişilik nüfusuyla il olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilçelerden biri olarak kayda geçiyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 253,551 kişilik nüfusuyla adaylar arasında önemli bir yer alıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, 255,032 nüfusuyla il olma potansiyeline sahip ilçeler arasında bulunurken; Antalya'nın Alanya ilçesi de 294,558 kişilik nüfusuyla adaylar arasında yer alıyor. Mersin'in Tarsus ilçesi ise 329,494 kişilik nüfusuyla il olabilme hedefi taşıyan ilçelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bu ilçeler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde il olmaya aday görülen yerlerden sadece birkaçını temsil ediyor. Her biri kendi özellikleriyle, potansiyeliyle ve hedefleriyle Türkiye'nin geleceğine yön verebilecek adaylar olarak göze çarpıyor. İl olma yolundaki bu ilçelerin başarısı, sadece nüfus büyüklüğü değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik koşulların da bir sonucu olarak şekillenecektir.