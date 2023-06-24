Yeni mezun olan gençler dikkat! O haktan ücretsiz yararlanabilecekler

Eğitim süresinin sona ermesiyle beraber milyonlarca genç mezun oldu. Lise mezunları üniversite hayali kurarken üniversite mezunları ise iş arama telaşına kapıldı. Bunun üzerine devletten gençlere özel fırsat haberi geldi. Ücretsiz sağlık desteği sunulduğu açıklandı. Gençlere, mezuniyet tarihinden itibaren 2 sene süreyle anne ve babası üzerinden sağlık güvencesinden yararlanma hakkı verildi.

Sosyal güvenlik yasalarına bakıldığında anne babasının sigortalı olup olmadığı bakılmadan 18 yaşına kadar herkese sağlık sigortası yapılıyor. 18 yaşını dolduran gençler ise eğitime devam ederken lise ve dengi okullardan mezun olmasıyla yaş şartı lise için 20 üniversite için ise 25 olarak belirlendi. Öğrenimin tamamlanmasıyla gençler 2 yıl sağlık sigortası hakkından faydalanabilecek.

İŞE GİRENLERİN HAKKI BİTİYOR

İki yıl sürenin tamamlanmasıyla gençlere genel sağlık sigortası gündeme geliyor. Bu yaz liseden ya da üniversiteden mezun olanlar işe giremedikleri süre içerisinde GSS prim ödemeden devam ediyor. Fakat işe giriş durumunda prim ödemesi yapılarak sağlık sigortasından yararlanılabilir.

GELİRİ AZ OLAN GENÇLER NE YAPACAK?

25 yaşını tamamlamasıyla beraber ve işte çalışmayan gençlerin ne yapacağı merak konusu oldu. Öğrencinin ailesinin sosyal güvencesi bulunmuyorsa gelir testi şartı gündeme geliyor. Kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapılması gerekir. Yapılan gelir araştırmasında hane içerisinde kişi başına gelir 3 bin 335 TL'nin altında olması gerekir.





KIZ ÇOCUKLARDA DURUM FARKLI

Kız öğrenciler yalnızca eğitim hayatı içerisinde değiş evlenene kadar ailesi üzerinden yararlanabilir. Anne ya da babası üzerinden sağlık hizmetlerinden herhangi bir prim ödemesi yapmadan ücretsiz hizmet alır.

BORÇ SORGULAMA

Birçok gencin mezun olmasıyla beraber GSS üzerinden ücretsiz olarak hizmet aldıklarını bilmiyorlar. Bu durum ise borçların birikmesine yol açar. Aralık 2022'den önce GSS prim borcu bulunanların 31 Ağustos'a kadar anaparayı ödemeleri halinde gecikme cezasından kurtulacakları belirtildi. GSS borçlarının yapılandırılması için başvuru yapılması gerekiyor.