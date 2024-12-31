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Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Axess kart sahiplerine yeni yıl kampanyasıyla alışverişte 800 TL chip-para kazanma şansı geliyor. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:11
Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yılbaşı Hediyesi: Axess Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, alışveriş tutkunları için heyecan verici kampanyalar ortaya çıkmaya başladı. Bankaların yeni yıl için hazırladığı fırsatlardan biri de Akbank tarafından sunulan avantajlar. Özellikle Axess kart sahipleri için sunulan fırsatlar dikkat çekiyor.

İlk Alışverişinize Özel 300 TL Chip-Para

Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar, Axess kartınızla gerçekleştireceğiniz ilk alışverişinize özel 300 TL'ye kadar chip-para kazanma imkanı bulunuyor. Bu fırsat, hem online hem de fiziksel mağaza alışverişlerinde geçerli. İlk harcamanızın iki katı kadar chip-para kazanarak, en fazla 300 TL'yi cebinize alabilirsiniz.

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Kampanyadan yararlanmak için öncelikle "ILK300" yazıp 4566'ya SMS göndermeniz veya Juzdan uygulamasındaki kampanya sayfasında "HEMEN KATIL" butonuna tıklamanız yeterli.

Prolucky.com.tr'de Axess'lilere Özel 500 TL Chip-Para

Akbank'ın sunduğu bir diğer kampanya ise Prolucky.com.tr üzerinden. 6-31 Aralık 2024 tarihleri arasında bu platformdan tek seferde 9.990 TL ve üzeri alışverişlerde, müşterilere 500 TL chip-para hediye ediliyor. Ayrıca, Axess kullanıcıları, AK245224SC kodu ile yapacakları alışverişlerde scooter modellerine 9.990 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatına da ulaşabilirler.

Alışveriş tutkunları, bu kampanyadan yararlanarak yeni yılı keyifli bir başlangıçla karşılayabilir.

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