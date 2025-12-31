DOLAR
Yıldırım’da Kar Teyakkuzu: 164 Personelle 7/24 Müdahale

Yıldırım Belediyesi, Bursa’daki kar yağışına karşı 164 personel ve geniş araç filosuyla 7/24 teyakkuzda; olumsuzluklara anında müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:53
Yıldırım’da Kar Teyakkuzu: 164 Personelle 7/24 Müdahale

Yıldırım’da Kar Teyakkuzu: 164 Personelle 7/24 Müdahale

Belediye sahada, önlemler alındı

Yıldırım Belediyesi, Bursa’da etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde daha etkili olan yağışlarda ulaşımın aksatmaması için bu bölgelere anında müdahale ediliyor ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda olumsuzluklar gideriliyor.

Ekip ve ekipman

Belediye yetkilileri, karla mücadelede hazır olunduğunu vurguluyor. Başkan Oktay Yılmaz tarafından verilen bilgilere göre görevde 7 kar küreme, 6 tuzlama robotu, 12 açık kasa tuzlama aracı, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet ve 164 personelle teyakkuz sağlanmıştır.

Yürütülen çalışmalar sayesinde kar yağışının günlük hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Başkanın açıklaması

"Dört gözle beklediğimiz yağışların hemşehrilerimizin hayatını olumsuz etkilemesine izin vermiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımız yağışlar boyunca 7 gün 24 saat devam edecek. Biz sahadayız ve hazırız. Herhangi bir olumsuzluk veya zorlukla karşılaşan Yıldırımlılar, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonu arayabilirler. Arkadaşlarımız her türlü desteği sağlayacaktır"

Herhangi bir ihtiyaç veya bildirim için Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi: 444 16 02 aranabilir.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

