Yıllardır bildiklerimiz yanlış çıktı! En iyi anlaşan burçlar ortaya çıktı: Kimsenin aklına gelmezdi

Astroloji meraklıları ve burç tutkunları, ilişkilerdeki uyumun sırrını çözmeye devam ediyor. Hangi burçlar birbirleriyle en iyi anlaşırken, hangileri arasında zorlanabilir? İşte burçların birbirleriyle uyumunu açıklayan 12 burcun detaylı uyum tablosu. Her bir burcun diğerleriyle olan ilişkilerini inceledik.

BURÇLARIN UYUM TABLOSU







Koç Burcu:



Koç burcu, Aslan ve Yay burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Boğa, İkizler, Kova ve Balık burçlarıyla da uyum içinde olabilir. Ancak Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Başak ve Akrep burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Boğa Burcu:

Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, İkizler, Yengeç, Balık ve Koç burçlarıyla da uyum gösterebilir. Ancak Kova, Aslan ve Akrep burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Terazi ve Yay burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

İkizler Burcu:

İkizler burcu, Terazi ve Kova burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Yengeç, Aslan, Koç ve Boğa burçlarıyla da uyum sağlayabilir. Ancak Başak ve Yay burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Akrep, Oğlak ve Balık burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Yengeç Burcu:

Yengeç burcu, Akrep ve Balık burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Aslan, Başak, Boğa ve İkizler burçlarıyla da uyum içinde olabilir. Ancak Koç, Terazi ve Oğlak burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Yay ve Kova burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Aslan Burcu:

Aslan burcu, Yay ve Koç burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Başak, Terazi, İkizler ve Yengeç burçlarıyla da uyum gösterebilir. Ancak Akrep, Kova ve Boğa burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Oğlak ve Balık burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Başak Burcu:

Başak burcu, Boğa ve Oğlak burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, İkizler, Yengeç, Balık ve Koç burçlarıyla da uyum sağlayabilir. Ancak Kova, Aslan ve Akrep burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Terazi ve Yay burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Terazi Burcu:

Terazi burcu, Boğa ve Başak burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Kova, Balık, Akrep ve Yay burçlarıyla da uyum içinde olabilir. Ancak Koç, Yengeç ve Terazi burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. İkizler ve Aslan burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Akrep Burcu:

Akrep burcu, Balık ve Yengeç burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Yay, Oğlak, Başak ve Terazi burçlarıyla da uyum gösterebilir. Ancak Kova, Boğa ve Aslan burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Koç ve İkizler burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Yay Burcu:

Yay burcu, Koç ve Aslan burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Oğlak, Kova, Terazi ve Akrep burçlarıyla da uyum sağlayabilir. Ancak Balık, İkizler ve Başak burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Boğa ve Yengeç burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Oğlak Burcu:

Oğlak burcu, Boğa ve Başak burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Kova, Balık, Akrep ve Yay burçlarıyla da uyum içinde olabilir. Ancak Koç, Yengeç ve Terazi burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. İkizler ve Aslan burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Kova Burcu:

Kova burcu, İkizler ve Terazi burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Yay, Oğlak, Balık ve Koç burçlarıyla da uyum gösterebilir. Ancak Boğa, Aslan ve Akrep burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Yengeç ve Başak burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Balık Burcu:

Balık burcu, Yengeç ve Akrep burçlarıyla arası çok iyi anlaşırken, Oğlak, Kova, Koç ve Boğa burçlarıyla da uyum sağlayabilir. Ancak İkizler, Başak ve Yay burçlarıyla uyumlu olmakta daha zorlanabilir. Aslan ve Terazi burçlarıyla ise hem iyi hem de kötü anlaşabilir.

Burçların uyumları kişisel ilişkilerde etkili olabilir, ancak her bireyin benzersiz olduğunu ve ilişkilerin sadece burçlara dayalı olmadığını unutmamak önemlidir.