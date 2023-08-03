Yolda gören toplamaya koşuyor! Kilosu tam 90 TL: Herkes bu bitkinin peşinde

Haziran ayı içerisinde bu yabani bitkinin hasatları başlatılır. Aralık ayına kadar sürdürülen hasat döneminde çıkarılan ürünler kilosu 90 TL'lik bir fiyata satılır. Bu şifalı bitkinin normalde günlük olarak toplanması gerekiyor. Bu bitki, Türkiye'nin birçok ilinde bulunmakta ve yerel halka ek gelir sağlamaktadır. Birçok kişi de toplandıktan sonra kurutulmuş çiçeklerin faydalarından haberdar değildir.

Birçok yerel yol kavşağı ve tarladan oluşan bir hazine, ancak o kadar az biliniyor ki insanlar oradan geçiyor ve fark etmiyor. Denizli'de birçok kişi ek gelir elde etmek için bu bitkiyi kullanıyor ve hasat edilip kurutulan bu bitki, kilosu 90 TL'den satışa sunuluyor. Denizli'de yol kenarlarında ve aynı zamanda tarlalarda yabani şeklinde yetişe, halk arasında da pek çok isimle adlandırılan çiçeğin soğuk algınlığına ve ayrıca birçok hastalığa da iyi geldiği söyleniyor. Bu çiçek, kışın halk arasında rağbet gören şifalı bitkidir ve yörelere göre 'Devegülü', 'Gülhatmi' şeklinde adlandırılır.





Bu bitki farklı renklerle yetişir. Ayrıca çizgili ya da benekli olabilir. Güneş alan ve rüzgar olmayan yerlerde görülür. Honaz ilçesindeki bağlı Kaklık Mahallesi’nde bulunan ayva bahçesine ikinci ürün şeklinde diktiği hatmi çiçeklerinin hasat toplama sürecini başlatan Muzaffer Gök, çiçekler hakkında konuşurken "Hatmi çiçeklerin tohumları Mart ortalarında dikildi. Haziranda ilk hasada başladık. Gölgede kurutuyoruz yani 3 dekarda hedefim 500 kg kurutulmuş hatmi çiçeği toplamak." dedi. Gök, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

'GÜNLÜK OLARAK TOPLANMASI GEREK"

"Türkiye genelinde tüm aktarlara satış yapıyoruz. Fiyatı ise 90 TL. Sabah ve akşam toplanmalıdır. Darı gibi açan çiçekleri toplayabilmek için dağlara gitmiyoruz. Çiçekler mutlaka günlük toplanır. Almazsanız düşerler. Hasat havalar soğuk olana kadar devam ettirilir."