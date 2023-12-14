Yorganlara sarılmaya hazır olun! İstanbul için tarih verildi

Türkiye genelinde etkili olacak olan parçalı ve çok bulutlu hava, bir dizi meteorolojik olayı beraberinde getiriyor. Özellikle bazı bölgelerde beklenen yağışlar, sıcaklık değişimleri ve rüzgar durumu, hava durumuyla ilgili detayları ön plana çıkarıyor.

Akdeniz Bölgesi Şiddetli Yağış Bekliyor

Antalya çevreleri, Muğla kıyıları ve Mersin'in batısı, yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgeler arasında yer alıyor. Bu bölgelerde zaman zaman kuvvetli olabilecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar olayları yaşanabilir.





Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üstünde Seyredecek

Sıcaklıkların genel olarak yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle güney bölgelerde giyim tercihlerini etkileyebilir.

Vatandaşları Hafif Rüzgarlı Bir Hava Bekliyor

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durum, deniz kenarındaki bölgelerde dalgaların etkisinin sınırlı olmasına işaret ediyor. Ancak, rüzgarın hafiften orta kuvvete çıkabileceği bölgelerde dikkatli olunması öneriliyor.





Cuma Günü Hava Durumu Nasıl Olacak?

Cuma gününe dair yapılan değerlendirmeler, özellikle Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde puslu ve sisli bir atmosferin oluşabileceğini gösteriyor. Bu durum, sürücülerin görüş mesafelerini artırmak ve dikkatli sürüş yapmak açısından önem arz ediyor. Ayrıca, İstanbul'a kar yağışının bu ay içinde görünmediği, ancak yeni yılın ardından gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Türkiye genelindeki hava durumu, farklı bölgelerde çeşitlilik gösteriyor. Yağışlı bölgelerde dikkatli olmak, sıcaklık değişimlerine göre giyinmek ve rüzgar durumunu takip etmek önemli. Cuma günü özellikle pus ve sis durumu, sürücüler ve yolcular için ekstra dikkat gerektirebilir. İstanbul'a kar yağışının yeni yıl sonrasına denk gelmesi ise kışın etkisini hissettireceğinin bir göstergesi olabilir.