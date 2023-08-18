YouTube'daki bu videoların veda vakti geldi! Artık tesadüfen bile karşınıza çıkmayacak

Dünya’nın en büyük video oynatma platformu olan Youtube yeni bir karar ile gündeme geldi. Yeni almış olduğu karar doğrultusuyla da kanser tedavisi hakkında olan yanlış bilgi videoları yayından kaldırılacak.





Son yıllarda yalan yanlış içeriklerle Youtube detaylı bir şekilde ilgilenmektedir. Geçmiş olduğumuz yıl aldatmaca içerikleri viral hale gelmeden durdurmak için adım atan şirket, şimdi de tıp sektörüyle ilgili yanlış bilgi içeren videoları kaldıracak. Resmi web adresinde blog gönderisi atan şirket, zararlı ya da yararı olmayan kanserle ilgili tedavi yöntemlerin anlatıldığı tüm videoların kaldırılacağını açıkladı.

Bununla birlikte Youtube, insanların gerçek tedavilerin alınması gerektiği vazgeçtiren videoların da silineceğini açıkladı. Yani ‘sarımsak, kanseri yok ediyor’ gibi yanıltıcı hiçbir video artık Youtube platformu içerisinde yer almayacak. Şimdiden bu tarz videoları kaldırdığını açıklayan Youtube, toplamda ne kadar daha videonun kaldırılacağını bilmiyor.