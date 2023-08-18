  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. YouTube'daki bu videoların veda vakti geldi! Artık tesadüfen bile karşınıza çıkmayacak

YouTube'daki bu videoların veda vakti geldi! Artık tesadüfen bile karşınıza çıkmayacak

Yayınlanma:
YouTube'daki bu videoların veda vakti geldi! Artık tesadüfen bile karşınıza çıkmayacak
Youtube için yeni açıklama geldi. Artık kanser tedavisiyle ilgili olan yanlış bilgili videolar kaldırılacak. İşte detaylar…

Dünya’nın en büyük video oynatma platformu olan Youtube yeni bir karar ile gündeme geldi. Yeni almış olduğu karar doğrultusuyla da kanser tedavisi hakkında olan yanlış bilgi videoları yayından kaldırılacak.

youtube

Son yıllarda yalan yanlış içeriklerle Youtube detaylı bir şekilde ilgilenmektedir. Geçmiş olduğumuz yıl aldatmaca içerikleri viral hale gelmeden durdurmak için adım atan şirket, şimdi de tıp sektörüyle ilgili yanlış bilgi içeren videoları kaldıracak. Resmi web adresinde blog gönderisi atan şirket, zararlı ya da yararı olmayan kanserle ilgili tedavi yöntemlerin anlatıldığı tüm videoların kaldırılacağını açıkladı.

Bununla birlikte Youtube, insanların gerçek tedavilerin alınması gerektiği vazgeçtiren videoların da silineceğini açıkladı. Yani ‘sarımsak, kanseri yok ediyor’ gibi yanıltıcı hiçbir video artık Youtube platformu içerisinde yer almayacak. Şimdiden bu tarz videoları kaldırdığını açıklayan Youtube, toplamda ne kadar daha videonun kaldırılacağını bilmiyor.

Yaşam
Arabasıyla trafiğe çıkanlar aman dikkat! Farkında olmadan 12 bin 47 TL ceza alabilirsiniz
Arabasıyla trafiğe çıkanlar aman dikkat! Farkında olmadan 12 bin 47 TL ceza alabilirsiniz
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve o iller dikkat! 65 yaş üstü ulaşım için flaş karar
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve o iller dikkat! 65 yaş üstü ulaşım için flaş karar
Ankara Çankaya ilçesine duyuruldu! Bunun için tek kuruş para ödemeyecekler
Ankara Çankaya ilçesine duyuruldu! Bunun için tek kuruş para ödemeyecekler
Aileler, çocuklar, gençler, yaşlılar müjde! Ankara'da yaşayanlara ücretsiz hizmet verilecek
Aileler, çocuklar, gençler, yaşlılar müjde! Ankara'da yaşayanlara ücretsiz hizmet verilecek
Milyonlarca kişinin haberi yok! e-Devlet'te paranız kalmış olabilir: Tek tıkla geri alın
Milyonlarca kişinin haberi yok! e-Devlet'te paranız kalmış olabilir: Tek tıkla geri alın
Bu ilin nüfusu patlama yarattı! O ilde ise turist göçü yaşanıyor
Bu ilin nüfusu patlama yarattı! O ilde ise turist göçü yaşanıyor
Neredeyse herkesin evinde var! Balkonunu camla kapatanlar yaşadı
Neredeyse herkesin evinde var! Balkonunu camla kapatanlar yaşadı