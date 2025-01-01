Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda Kar Manzarası Dronla Görüntülendi

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda Kar Yağışı Sonrası Büyüleyici Manzara

Yozgat Çamlığı Milli Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Bu muhteşem doğal güzellik, dron ile havadan görüntülendi.

Yozgat'ta zengin orman yapısı ve çeşitliliğiyle dikkat çeken Çamlık Milli Parkı, yapraklarını karla kaplayarak göz kamaştıran bir görüntü sunuyor. Kar düşmesinin ardından ağaçların oluşturduğu tablo, adeta bir kış masalını andırıyor.

Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte karla kaplı ağaçlar, parkı ziyaret edenlerin gözleri önünde güzel bir panorama oluşturdu. Yozgat Çamlığı Milli Parkı, bu eşsiz manzarasıyla kış turizmi için de önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.