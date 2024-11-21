Yozgat Lisesi: 129 Yıldır Eğitimin Hizmetinde

Asırlık Eğitim Kurumu Yozgat Lisesi

Yozgat'ta, asırlık bir geçmişe sahip olan Yozgat Lisesi, 1895 yılında Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde kurulduğundan beri eğitim hizmetine devam ediyor. "Taş Mektep" veya "Sarı Mektep" olarak bilinen bu tarihi okul, 29 öğretmen ve 321 öğrenci ile eğitim öğretime sürdürmektedir.

Geçmişe Yolculuk

Yozgat Lisesi, 1912 yılına kadar ilkokul olarak faaliyet gösterirken, ardından ortaokul ve 1934 yılından itibaren lise olarak eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluşu, 1. Dünya Savaşı sırasında öğrencilerinin gönüllü olarak silah altına alınarak Çanakkale Savaşları'na katılmasıyla onu "gazi liseler" arasında öne çıkarıyor.

Zengin Kütüphanesiyle Dikkat Çekiyor

Tarihî lisenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise zengin kütüphanesidir. Kütüphanede, 10.000 kayıtlı kaynak eser bulunmaktadır. Osmanlı dönemine ait el yazması eserler ve nadir kitaplar, hem öğrencilerin hem de Yozgat halkının hizmetine sunuluyor.

İl Eğitim Tarihi Müzesi

2017 yılında kurulan İl Eğitim Tarihi Müzesi, tarihi lise koridorlarında sergilenen geçmiş materyalleri ile Yozgat'ın eğitim tarihine ışık tutmaktadır.

Öğrencilerin Gururu

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat Lisesinin 2015'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "gazi liseler" arasında gösterildiğini belirtti. Altınkaynak, bu okulun çok sayıda siyasetçi ve bilim insanı yetiştirdiğini vurguladı.

"Lisemiz, 1895 yılında 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılıp, Yozgat Sultani İdadisi olarak eğitim öğretime başladı. Okulumuz, ayrıca 3 yıl kapalı kalmış ve mezun vermemiştir."

Öğrenciler Neler Söyledi?

Okulun 10. sınıf öğrencisi Elif Karaalp, "Yozgat'ın tarihini barındıran bir okulda eğitim görmekten gurur duyuyorum." sözleriyle okulunu sevdiğini ifade etti. Diğer bir öğrenci Ahmet Eren Hazer de, "Bu okulda okumak beni çok gururlandırıyor, arkadaşlık ilişkisi de çok güzel." diyerek hislerini paylaştı.

Okulu ziyaret eden Ankara'dan Sibel Fidancı, Yozgat Lisesinin eski ihtişamını koruduğunu ve kendileri için çok anlam taşıdığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yozgat'ta "Taş Mektep" ya da "Sarı Mektep" olarak bilinen 129 yıllık Yozgat Lisesi, 29 öğretmen ve 321 öğrenci ile eğitim öğretime devam ediyor. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde, 1895 yılında beş yıllık nehari idadi (ortaokullardan sonra yüksekokullara hazırlayıcı okul) olarak açılan, 1912'ye kadar ilkokul, bu tarihten sonra ortaokul, 1934 yılından itibaren de lise olarak faaliyet gösteren Yozgat Lisesi, hem öğrencilerini hem de ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Yozgat'ta "Taş Mektep" ya da "Sarı Mektep" olarak bilinen 129 yıllık Yozgat Lisesi, 29 öğretmen ve 321 öğrenci ile eğitim öğretime devam ediyor. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde, 1895 yılında beş yıllık nehari idadi (ortaokullardan sonra yüksekokullara hazırlayıcı okul) olarak açılan, 1912'ye kadar ilkokul, bu tarihten sonra ortaokul, 1934 yılından itibaren de lise olarak faaliyet gösteren Yozgat Lisesi, hem öğrencilerini hem de ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.