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Yozgat'ta 3. Bozok Film Festivali Coşkuyla Başladı

Yozgat'ta düzenlenen 3. Bozok Film Festivali, Türk sinemasının önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:55
Yozgat'ta 3. Bozok Film Festivali Coşkuyla Başladı

3. Bozok Film Festivali Yozgat'ta Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi'nin iş birliğiyle yeni bir sinema şöleni başladı.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, etkinliğin her yıl zengin içeriklerle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Festivalin Amaçları

Vali Özkan, festivalin Yozgat'ta sinema kültürünü canlı tutmayı hedeflediğini belirtti. "Üç gün boyunca Türk sinemasına gönül veren yönetmenler, senaristler ve ustalar Yozgat’ta konuk olacak. Türk milletinin kültürünü yüceltmek için çaba sarf ediyoruz. Festivalimize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Kısa Film Anlayışı Üzerine

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, kısa filmler hakkında yaygın yanlış anlamaların giderilmesi gerektiğini belirtti. “Kısa film, kendi başına duran güçlü bir sanat dalıdır. 21. yüzyıl için son derece uygundur. Büyük fikirler genellikle kısa filmlerden doğar,” diye konuştu.

Usta Sanatçıların Yozgat'taki Buluşması

Bozok Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Türk sinemasının usta isimlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Jandarma Bandosu bir konser verdi. Festivalin ardından, sinemada yapay zekanın rolü üzerine bir söyleşi düzenlendi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Ödül töreninde, Belgesel Film kategorisinde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nden Nurullah Güzel’in "Cahide Sonku" filmi birinci oldu. Kurmaca Film dalında ise Anadolu Üniversitesi’nden Buğra Mert Alkayalar’ın "İstasyon İnsanları" birincilik elde etti. Deneysel Film alanında ise Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Berkay Olgun'un "The Lunatic Of Etretat" filmi birinci olarak değerlendirildi.

Festival, 10 Ekim Perşembe günü sona erecek ve Türk sinemasının "Sultanı" Türkan Şoray onur konuğu olarak katılacak.

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