  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Yüksek auralı burçlar belli oldu! Doğuştan etkileyici olan 3 burç

Yüksek auralı burçlar belli oldu! Doğuştan etkileyici olan 3 burç

Yayınlanma:
Yüksek auralı burçlar belli oldu! Doğuştan etkileyici olan 3 burç
Astroloji olarak burçların farklı özellikleri yer alırken doğuştan en etkileyici burçlar belli oldu. İşte gözler o 3 burçta…

Bazı burç grupları yüksek auralara sahip olurken aynı zamanda yüksek zekaya da ait olurlar. Bazı burçlardaki insanlar, zeka ve yüksek auraları sayesinden doğuştan en etkileyici özelliklere sahip oluyorlar. İşte doğuştan etkileyici olan 3 burç…

TERAZİ 

İlgi çekmeyi seven terazi burçları başarı konusunda sıkça isimlerini duyururlar. Yardıma ve desteğe ihtiyacı olan kişilerin her daim yanında olan teraziler adeta doğuştan etkileyici olduklarımı kanıtlıyorlar. Zeka seviyelerinin yüksekliğiyle auralarını konuşturuyorlar. 

yüksek auralı burç

KOÇ 

En zeki burç grubunda olan koç burçları, etraflarındaki insanların dikkatlerini fazlasıyla çekiyorlar. Yüksek auraları sayesinde olayları çözme yetenekleri var. Koç Burcu olanlar zeki olmalarının yanında fazlasıyla da inatlardır. 

AKREP 

Güçlü hisleri ön planda olan Akrep burçları, insanlar üzerinde etkileyici özelliklere sahiplerdir. İnsanların kolayca ilgisini çeken ve gizemli davranışları olan akrepler yüksek auraları sayesinde ilgi odağı olurlar.

Yaşam
Sakarya, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli ve bu illere acil uyarı! Sıcak havayı mumla arayacaklar
Sakarya, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli ve bu illere acil uyarı! Sıcak havayı mumla arayacaklar
İstanbul karanlığa bürünecek! BEDAŞ duyurdu: O ilçelerde elektrik olmayacak
İstanbul karanlığa bürünecek! BEDAŞ duyurdu: O ilçelerde elektrik olmayacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Radar cezası alanlar dikkat: Mahkemeden flaş karar
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Radar cezası alanlar dikkat: Mahkemeden flaş karar
İstanbul Ataşehir, Beykoz, Kağıthane, Esenler ve Fatih'te oturanlara İSKİ'den duyuru! O saate kadar su kesintisi yaşanacak
İstanbul Ataşehir, Beykoz, Kağıthane, Esenler ve Fatih'te oturanlara İSKİ'den duyuru! O saate kadar su kesintisi yaşanacak
Sararmış tuvaletlere kimyasal kullanmaya son! Mutfaktaki o malzeme kar gibi beyaz yapacak
Sararmış tuvaletlere kimyasal kullanmaya son! Mutfaktaki o malzeme kar gibi beyaz yapacak
Lekesi çıkmıyor deyip atmayın! Artık çamaşır suyu sizden korkacak! Çamaşır suyu lekelerine 3 dakikada acil çözüm
Lekesi çıkmıyor deyip atmayın! Artık çamaşır suyu sizden korkacak! Çamaşır suyu lekelerine 3 dakikada acil çözüm
İstanbul Beyoğlu, Esenyurt, Güngören, Beylikdüzü ve bu illerde yaşayanlar dikkat! O saatler arasında mumları hazırlayın
İstanbul Beyoğlu, Esenyurt, Güngören, Beylikdüzü ve bu illerde yaşayanlar dikkat! O saatler arasında mumları hazırlayın