Yüksek IQ'lu burçlar sadece 3 tane! En zeki burçların listesinde burcunu gören yaşadı

Astrolojik bazı olaylar üzerine zekasıyla ön planda olan burçlar belirlendi. En zeki burçlar hangileri? Hangi burçların zekası dikkat çekiyor? İşte tüm detaylar…

KOVA

Farklı fikirleri ve aydınlık düşünceleriyle ön olanda tutulan kova burçları dengeli, uyumlu ve yaratıcı özellikleriyle dikkat çekerler. Öğrenmeye açık olmalarından ötürü kendilerini geliştirmeyi severler.





BAŞAK

Analitik düşünce yapısı olan Başak burçları, ellerine aldıkları her iş üzerinde başarılı olurlar. Çözemedikleri sorunları bir elin 5 parmağını geçmez. Onlar her zaman başarıya ulaşmak için sistemli ve planlı olarak hareket ederler.

OĞLAK

Akıllı ve disiplinli olan oğlak burçlarının beyinleri fazlasıyla çalışır. Hayatlarına yön verme konusunda fazlasıyla usta olurken zekaları sayesinde her zaman başarıya adım atarlar. Çalışkan olan burçların arasında yer alan oğlaklar hayat planı olarak başarıya odaklanırlar.