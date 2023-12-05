Yüksek maaşlı iş arayanlar buraya toplanacak! Masabaşında ayda 19.000 TL verilecek: Başvurular açıldı

İŞKUR, Türkiye genelinde binlerce kişiye istihdam sağlayacak çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı için başvuruları almaya başladı. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan alımlarda mülakat veya KPSS şartının bulunmadığı belirtildi.

ALIM DETAYLARI





Türkiye genelinde binin üzerinde müşteri temsilcisi alımı, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olup, mülakat ya da KPSS şartı aranmıyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu ilanlar, genel başvuru şartlarına sahip adayları bekliyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI



BAŞVURU ADIMLARI

İŞKUR'un resmi web sitesi www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Ana sayfada bulunan "Açık İş İlanları" butonuna tıklayın.

Açılan sayfada, iş arama kriterlerinize uygun detayları girin, örneğin; iş pozisyonu, şehir, çalışma şekli (tam zamanlı, yarı zamanlı) gibi.

İŞKUR'un açıkladığı çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımları, genel ve özel başvuru şartlarını yerine getiren adaylar için yeni iş fırsatları sunmaktadır. Başvuru süreçlerini takip etmek ve doğru bilgilerle başvuruda bulunmak isteyen adaylar için detaylı bilgiler İŞKUR'un resmi web sitesinde yer almaktadır.