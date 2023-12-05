Yükseklerden gözünü alamayanlar Karadeniz Yaylaları'na akın edecek! Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor

Şehirden uzak yüksek yaylalar dikkat çekmektedir. Doğayla iç içe olan bu yaylalar nerededir? Tüm detaylar haberimizde.

KARADENİZ YAYLALARI ADETA BÜYÜLÜYOR!

Şehirden uzak doğayla iç içe olan bu yaylalar yüksek yerleri sevenler için birebir.

Karadeniz Bölgesi'nin yeşille bir arada olan yaylaları her mevsimde eşsiz güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Kendisine ait bitki türleri, hayvanları, şenlikleriyle adeta büyülemektedir.

Yazın sıcağında serinliği ile tercih edilmektedir. Kış mevsiminde kar kaplamasıyla, baharda ise toprak kokusu ve yağmurlu havasıyla insanların ruhlarına hitap edip büyülemektedir. Doğa sporları için sıklıkla tercih edilen yerler arasındadır. Yüksekliği ile bulutların üzerinde hissi yaratmaktadır. Kirli havadan, şehir gürültüsünden uzak olması ile bu yeşillikli yaylalara rotalar çevrilmektedir.