Yükseklerden gözünü alamayanlar Karadeniz Yaylaları'na akın edecek! Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor

O bölgenin yaylaları kendine hayran bırakıyor. Hangi bölgenin yaylaları büyülüyor? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Yükseklerden gözünü alamayanlar Karadeniz Yaylaları'na akın edecek! Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor
Yayın Tarihi:

Şehirden uzak yüksek yaylalar dikkat çekmektedir. Doğayla iç içe olan bu yaylalar nerededir? Tüm detaylar haberimizde.

KARADENİZ YAYLALARI ADETA BÜYÜLÜYOR!

Şehirden uzak doğayla iç içe olan bu yaylalar yüksek yerleri sevenler için birebir.

Karadeniz Bölgesi'nin yeşille bir arada olan yaylaları her mevsimde eşsiz güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Kendisine ait bitki türleri, hayvanları, şenlikleriyle adeta büyülemektedir.karadeniz

Yazın sıcağında serinliği ile tercih edilmektedir. Kış mevsiminde kar kaplamasıyla, baharda ise toprak kokusu ve yağmurlu havasıyla insanların ruhlarına hitap edip büyülemektedir. Doğa sporları için sıklıkla tercih edilen yerler arasındadır. Yüksekliği ile bulutların üzerinde hissi yaratmaktadır. Kirli havadan, şehir gürültüsünden uzak olması ile bu yeşillikli yaylalara rotalar çevrilmektedir.

Öne Çıkanlar
O Ses Türkiye'ye bomba isim jüri oluyor! Ekranda onu görenler mest olacak O Ses Türkiye'ye bomba isim jüri oluyor! Ekranda onu görenler mest olacak
Adet düzensizliğine birebir geliyor! Her gün bir adet yiyende stres ve üzüntüden eser kalmıyor Adet düzensizliğine birebir geliyor! Her gün bir adet yiyende stres ve üzüntüden eser kalmıyor
22 yıllık aşçıdan püf nokta geldi! Kabak tatlınızı erimeden ve yumuşamadan servis edebileceksiniz 22 yıllık aşçıdan püf nokta geldi! Kabak tatlınızı erimeden ve yumuşamadan servis edebileceksiniz
Çok Okunanlar
Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve 3 ile sıra geldi! Eyvah eyvah dedirtecek Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve 3 ile sıra geldi! Eyvah eyvah dedirtecek Zeytini şişeye koyup içine bir adet ekleyin! Aylar geçse bile zeytin asla yumuşamayacak Zeytini şişeye koyup içine bir adet ekleyin! Aylar geçse bile zeytin asla yumuşamayacak İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları Kimseyle geçinemeyen 5 burç belli oldu! Onları pek seven çıkmıyor, yalnızlığa mahkum kalıyorlar Kimseyle geçinemeyen 5 burç belli oldu! Onları pek seven çıkmıyor, yalnızlığa mahkum kalıyorlar Yüksek maaşlı iş arayanlar buraya toplanacak! Masabaşında ayda 19.000 TL verilecek: Başvurular açıldı Yüksek maaşlı iş arayanlar buraya toplanacak! Masabaşında ayda 19.000 TL verilecek: Başvurular açıldı İstanbul'da iş arayanlara piyango! Belediyeye KPSS'siz personel alımı duyuruldu İstanbul'da iş arayanlara piyango! Belediyeye KPSS'siz personel alımı duyuruldu