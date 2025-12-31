DOLAR
Yüksekova’da Metrelerce Karı Aşarak Dağ Keçilerine Yem Ulaştırıldı

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2 bin rakımlı Yeşildere yakınlarındaki yaklaşık 70 dağ keçisine metrelerce karı aşıp yem bıraktı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:24
Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için zorlu arazilerden geçerek yem bıraktı. Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeşildere köyü yakınlarında yaşayan ve sayıları 70’e yaklaşan dağ keçileri için ekipler seferber oldu.

Operasyon

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğündeki ekip, torba torba yemleri sırtlarına alarak karla kaplı dik yamaçları tırmandı. Yaklaşık 2 bin rakımlı bölgeye ulaşan görevliler, keçilerin beslenme noktalarına yem bıraktı.

Yerel dayanışma ve koruma

Yıllar önce bölgeye gelen ve köylüler tarafından koruma altına alınan dağ keçileri, köyün sembolü haline geldi. Muhtar Melik Bilici şunları söyledi: "Yıllardır bu keçilere gözümüz gibi bakıyoruz. Yem talebimize hızlıca yanıt veren müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Herkesi yaban hayatına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz".

Yetkiliden mesaj

Murat İnan ise ilçenin her noktasında aktif olduklarını belirterek, "Muhtarımızın duyarlı talebi üzerine vakit kaybetmeden hazırlıklarımızı yaptık. Karlı dağları aşarak yemlerimizi ulaştırdık. Yaban hayatının korunması bizim için çok kıymetli. Hem muhtarımıza hem de ekibimize bu özverili çalışmaları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yaz-kış kara yolu kenarına kadar inerek bölgeye renk katan dağ keçileri, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor.

