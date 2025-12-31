DOLAR
Yüksekova'da Nesli Tehlikedeki Hint Oklu Kirpi Görüntülendi

Yüksekova'nın Onbaşılar köyü Dereiçi mezrasında nesli tükenme tehlikesindeki Hint oklu kirpi görüntülendi; vatandaş kayıt altına aldı, yetkililer inceleyecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:26
Onbaşılar köyü Dereiçi mezrasında nadir tür görüldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint oklu kirpi görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı İran sınırındaki Onbaşılar köyü Dereiçi mezrasında meydana geldi. Seyir halindeyken yol kenarında bir hareketlilik fark eden Aram Beşer, aracını durdurarak bölgeyi inceledi.

Beşer, nadir görülen Hint oklu kirpisiyle karşılaştı ve o anları telefonuyla kaydetti. Bir süre yol kenarında ilerleyen kirpinin daha sonra bir evin odunluk bölümüne sığındığı görüldü.

Görüntüleri kaydeden Aram Beşer, bölgede son zamanlarda farklı yaban hayvanlarına rastladıklarını belirterek, "Köye doğru giderken yol kenarında bu değişik canlıyı gördüm ve hemen telefonumla kaydetmeye başladım. Doğada her canlının bir yeri olduğunu bir kez daha gördük. Hayvan daha sonra bir odunluğun yanına geçti. Durumu yetkililere bildirdik, ekipler gelip gerekli incelemeleri yapacaklar" dedi.

