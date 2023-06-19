Yumurtayı soymanın kolay yolu ortaya çıktı! Suyuna bir kaşık katınca 2 saniyede soyulacak!

YUMURTAYI TEK SEFERDE SOYMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

Haşlanmış yumurta sabah kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında. Ancak haşlanmış yumurtanın soyma sırasında düzgün soyulmaması iştahınızı kaçırabilir. İşte dikkat çeken yumurta soyla tüyosu…





Yumurta suyu kaynatılırken suyun içerisine atacağınız bir kaşık pratik soyabilmeniz için kolaylık sağlıyor. Kahvaltıların olmazsa olmazı yumurtadan daha iyisi tek seferde soyulan yumurtadır. Hem zayıflamak isteyen kişilerin hem de gelişim için yararlı bir besin türü olan yumurtayı tek seferde soyabilmek artık mümkün.

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Ancak yumurta haşlamanın da bir adabı var. İşte doğruları ile yumurta haşlamanın püf noktaları…

Örneğin yumurtanın kolay soyulması için yumurtanın haşlama suyuna atılan karbonat tek seferde sonuç almanızı sağlayacaktır. Karbonatın yanı sıra tuz ya da sirke yumurtayı kolay soymak için denenen yöntemlerden biri. Siz de yumurta haşlarken bu tüyoları kullanabilirsiniz.