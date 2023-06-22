Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türkiye'ye özgü olduğu düşüncesinde

Baklava Tartışmaları

Brüksel Areda Survey araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türkiye'ye özgü olduğu düşünüyor. Türkiye'de ise baklavanın Türk lezzeti olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 95,4. Türklerin yüzde 56,5'i baklavayı fıstıklı tercih ederken, yunanların yüzde 56,9'u daha çok cevizli baklavayı tercih ediyor.

Baklavanın Tescili

Türkiye'den baklavanın tesciline yönelik ilk adım, 2009’da Gaziantep Sanayi Odası tarafından atılmıştı. AB, Gaziantep baklavasına 2013'te coğrafi işaret tescili vermişti. Böylece baklava, Türkiye’den tescil edilen ilk ürün olmuştu.