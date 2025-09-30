Yunus Emre Kırşehir'de Anıt Mezarında Anıldı

Yunus Emre, Kırşehir-Aksaray sınırındaki anıt mezarında Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince düzenlenen törenle anıldı; Kur'an tilaveti, dua ve çilehane ziyareti yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:32
Tören Detayları

Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin Kırşehir ve Aksaray il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarında anma etkinliği düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından dua okunup çilehane ziyareti yapıldı.

Vali Murat Sefa Demiryürek'in Mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk tasavvuf edebiyatında kendine özgü üslubuyla kalıcı bir yer edinen Yunus Emre'nin yalnızca şair değil, insanlığın özünü yakalamış bilge olduğunu söyledi. Onun inanç ve düşüncelerini davranışlarıyla bütünleştirerek insanlığı ilahi aşka, kardeşliğe, sevgiye ve hoşgörüye davet ettiğini, hayatı boyunca dil, din ve ırk ayrımı gözetmediğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

Yunus Emre, çağdaşlarının aksine Anadolu insanına anlaşılmaz ve karmaşık ifadelerle değil, sade bir dille seslenmiştir. O, şiirlerinde sade Türkçe kullanarak, Arapça ve Farsçanın edebiyat dili olarak öne çıktığı bir dönemde Türkçenin zenginliğini ve anlatım gücünü ortaya koymuştur. Bu sayede şiirleri yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmış, günümüze kadar ulaşmıştır. Onun sözleri toplumsal barışın, karşılıklı saygının ve kardeşlik duygusunun güçlenmesine yüzyıllar boyunca katkı sağlamıştır. Bugün de Yunus'un çağrısı bizleri, farklılıklarımızı anlamaya ve dünyaya ortak vicdanla bakmaya davet etmektedir. Gönüllere sevgiyi, dillerimize hoşgörüyü, hayatlarımıza hikmeti nakşeden Yunus Emre'yi rahmet ve minnetle anıyorum.

Programın Kapanışı

Programa Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek de katılarak konuşma yaptı. Etkinlik, Yunus Emre şiirlerinin okunması ve alıç dağıtılmasının ardından sona erdi.

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Kırşehir ve Aksaray il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarında anıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar Yunus Emre'nin kabri ve çilehanesine kadar birlikte yürüdü.

