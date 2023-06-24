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Yüzlerce lira dökmeye lüzum yok! Evde doğal içerikli deodorantınızı yapabilirsiniz: İki malzeme yeter

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Yüzlerce lira dökmeye lüzum yok! Evde doğal içerikli deodorantınızı yapabilirsiniz: İki malzeme yeter
Yaz aylarının gelmesiyle en korkulu rüyalardan biri de terleme oldu! Ancak bu doğal yöntemle terlemekten kurtulacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Terleme problemi yaşayan ancak kimyasal ürün kullanmak istemeyen insanlar için iki malzemeli deodorant yapımı geldi! Peki hangi malzemelere ihtiyaç var? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞAL DEODORANT YAPIMI

Yaz aylarıyla birlikte insanların terleme problemi de artış gösterdi. Terleme probleminin yanında kokudan rahatsız olan insanlar kimyasal deodorant ve roll-on kullanıyor. Ancak kimyasal ürünlerden uzak durmak için çok basit bir doğal deodorant yapım tarifi var! Yalnızca iki malzemeyle evde sizi ter kokusundan kurtaracak deodorantınızı yapabilirsiniz.

Doğal Deodorant Yapımı

 Karışımı yapmak için Hindistan cevizi yağı ve karbonata ihtiyacınız var. İlk olarak bu iki malzemeyi iyice karıştırıp bir kabın içine koymanız gerekiyor. Sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı sıcak havalarda sıvı şekilde olsa da oda sıcaklığına koyulduğu zaman krem halini alır. Bu karışımı duşlardan sonra kol altınıza gün aşırı veya her gün şeklinde kullanabilirsiniz. Doğal bir karışım olduğu için vücuda vereceği bir zarar yoktur. 

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