Zamana meydan okuyamayan çatal ve kaşıkları parlatıyor! Ev hanımları sabah akşam bu yöntemi deneyecek

Bu yöntemleri deneyenin çatalları bıçakları ayna gibi parlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BULAŞIKLARI PARLATMA YÖNTEMLERİ

Bulaşık makinenizin daha parlak bulaşıklar yıkamasını istiyorsanız çok basit yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Çatal, kaşık ve bıçaklarda oluşan su lekelerini engellemek için kurulama işlemi önemlidir. Doğal yöntemlerden biri ise limon suyudur. Büyük bir bardağın üçte ikisi doldurulur ve bıçaklar ya da çatal kaşıklar suya koyulur. 5-7 dakika aralığında bekletilir ve ılık suyla durulanarak temiz bir bezle kurulanır. Çatal kaşıklarınızdaki lekelerden kurtulmak için bir beze bir tatlı kaşığı karbonat eklenir ve çatal kaşıklar iyice silinerek bol suyla durulanır. Sirke ile de lekelerden kurtulabilirsiniz. Paslanan eşyalarınızı sirke dolu kaba koyup 1 saat bekletebilirsiniz.





Hafif bir pas lekesi varsa sirkeye batırılan bezle de silebilirsiniz. Limon tuzu da pas lekeleri için ideal bir tercihtir. Paslanan çatal kaşıklar plastik kap içine eklenir ve limon tuzu ve sıcak su eklenir. Eşyalar bir gece bu karışım içinde bekletilir ve sonrasında bol suyla durulanır. Alüminyum folyo ve tuz ile de eşyalarınızı parlatabilirsiniz. Alüminyum folyo buruşturulur ve ıslanır. Daha sonra tuz eklenir ve alüminyum folyo ile ovularak bol suyla durulanır. Diş macunu da çizik lekeleri için birebirdir. Az miktarda diş macunu metal eşyaların üstüne sürülür ve ovalanır. Daha sonra bol suyla temizlenir ve temiz bezle kurulanır. Metal eşyalarınızı bulaşık makinesinde doğru şekilde yıkayarak çizik ve inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz. Metal eşyaların doğru şekilde saklanması için güneş almayan bir yerde kurutulması önemlidir. Eğer hiçbir doğal yöntemle inatçı lekelerden kurtulamıyorsanız profesyonel metal parlatıcıları kullanabilirsiniz.