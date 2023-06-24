Zamlara inat toplu taşıma için flaş karar! O tarihlerde tamamen ücretsiz olacak

Kurban Bayramı süresince, 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren 1 Temmuz Cumartesi gününe kadar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Başkentray, Marmaray ve İZBAN gibi hatlarla birlikte belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından sağlanan toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacak.





2023 yılında Kurban Bayramı, 27 Haziran Salı günü arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü ise 28 Haziran Çarşamba olarak kutlanacak ve dört gün boyunca sürecek. Bayramın son günü ise 1 Temmuz Cumartesi olacak. Bu kararla birlikte, vatandaşlar bayram boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler. Bu durum, hem seyahat maliyetlerini azaltacak hem de insanların sevdiklerini ziyaret etmek için daha kolay ve ekonomik bir seçenek sunacak.

