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Zekasıyla her yerde fark yaratıyorlar! Boğa, terazi, ikizler... İşte zeki 5 burç

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Zekasıyla her yerde fark yaratıyorlar! Boğa, terazi, ikizler... İşte zeki 5 burç
Zeki insanlar, etraflarında yaptıkları ve ürettikleri fikirler ile herkesin dikkatini çeker. Güçlü analitik becerilere sahip bu insanlar her ortamda aranır. Astrolojiye göre işte diğerlerinden farklı düşünen en bilge 5 zodyak burcu.

BOĞA BURCU

Boğa Burcu

Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sanan Boğalar, arkadaş edinmekte zorlanabilirler. Keskin zekası ile ikkat çeken Boğa burcu, karşılaştıkları her türlü zorluğun üstesinden kafasını kullanarak gelebilir. Bu nedenle akılcı davranışlarıyla ön plana çıkan Boğa burcu erkeği oldukça ilgi görür. Ancak bu denli zeki olmaları bazen çevrelerindekileri yetersiz hissettirebilir.

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU

Teraziler akıl ve mantıkla hareket etmeleri ve sorunları gerçekçi bir şekilde çözmeleriyle tanınırlar. Kimsenin düşünmediğini düşünen teraziler, dikkat çekici fikirlerle kolayca başarıya ulaşabilirler. İkili bir ilişkide kalbinin kırılmasından çok korkan Terazi burcu bir ilişkide incelikli olmayı tercih edebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler Burcu

Bilgili ve özgüvenli kişilikleriyle tanınan İkizler Bucu, öğrenmeyi, araştırmayı ve seyahat etmeyi severler. Sürekli kendilerini geliştirmek için çabalayan İkizler, ilgi odağı olmayı severler, bu nedenle en zeki ve en bilgili insanlar olmak isterler.

AKREP BURCU

AKREP BURCU

Başkalarına üstünlük sağlamak için akıllıca ve kurnazca hareket edebilen Akrep, zayıf görünmemek adına her zaman bilgili olmak ister. Bu doğrultuda araştırmayı ve yeni şeyleri keşfetmeyi sever. Bir şeyi bilmiyorsanız, kendinizi çaresiz hissedersiniz. Çünkü cehalet, Akrep'e karşı zayıf görünmeniz anlamına gelir.

KOVA BURCU

KOVA BURCU

Cahil görünmemek için sürekli araştıran ve gelişen Kova burcu, her konuda fikir arar. Akıllı hareketleri ve dikkatiyle tanınan Kova, analitik becerilerini geliştirerek karmaşık olaylar karşısında basit çözümler bulabilir. En sıra dışı olan fikirler genellikle Kova'dan gelir.

Koç, Yengeç, Aslan, Başak, Yay, Oğlak ve Balık burçları da çok zeki burçlar olarak kabul edilir. Ancak, bu işaretler avantaj elde etmek için bilgi veya zeka kullanmazlar.

Yaşam
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