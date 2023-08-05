Zincir markette büyük skandal! Bakmadan sakın almayın: İnsanları ölüme sürüklediler

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir BİM marketinde yapılan denetimde, çok sayıda tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetim sonucunda raflarda bulunan bu ürünlere el konuldu. Marketin tarihi geçmiş ürünleri satışa sunması skandal olarak değerlendirildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontroller, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atacak şekilde son kullanma tarihini geçmiş ürünlerin satışının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu tür olaylar, marketlerin ve gıda satıcılarının denetimlerinin sıklaştırılması gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. İşte detaylar...





KIRIKKALE YAHŞİHAN İLÇESİNDE TARİHİ GEÇMİŞ GIDA TESPİTİ YAPILDI

Tüketicilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşma hakkının korunması için gıda satıcılarının daha dikkatli ve sorumlu davranması önem taşıyor. Aynı zamanda, denetim birimlerinin etkin çalışması ve tarihi geçmiş ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi için daha sıkı tedbirler alınması gerekiyor. Bu tür skandalların tekrarlanmaması için marketlerin, perakende satıcıların ve üreticilerin güvenilirliklerini korumak adına kalite kontrol ve stok yönetimine daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Tüketicilerin sağlıklarını riske atacak tarihi geçmiş ürünlerin satışının önlenmesi, herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır. İşte diğer ayrıntılar...





Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki BİM marketi, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde 25 gıda ürününün son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi. Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlatırken, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün rutin kontrolleri sırasında yaşanan bu durum, marketin dikkatsizlikleri nedeniyle gıda güvenliğinin tehlikeye girdiğini gösterdi. Belediye yetkilisi Serhat Semih Göçer, markette yapılan rutin kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünleri tespit ettiklerini ifade etti. Halkın sağlığını korumakla görevli olduklarını belirten Göçer, böyle durumlara müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerin tüketicilerin sağlığını koruma amacı taşıdığı ve böyle skandalların tekrarlanmaması için önemli olduğu anlaşılıyor. Marketlerin, özellikle gıda ürünleri konusunda daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiği belirtiliyor. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin piyasada olmaması ve tüketicilerin sağlık açısından güvende olması için etkin denetim mekanizmalarının devreye girmesi önemlidir. Bu tür ihlallerin, tüketici güvenini sarsabileceği ve marketlerin itibarını zedeleyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, marketlerin stok yönetimine ve gıda ürünlerinin kontrollerine daha fazla özen göstermesi gerekmektedir.