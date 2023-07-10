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Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Az önce duyuruldu: Diğer bankalarda...

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Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Az önce duyuruldu: Diğer bankalarda...
Ziraat Bankası müşterilerine önemli duyurularda bulundu. Peki müşterilerin ne yapması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası'nda hesabınız varsa bu uyarıları dikkate alın! Bütün müşterileri ilgilendiriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNE ÖZEL DUYURU

Ziraat Bankası müşterileri için şu duyuruyu yaptı; 'Ziraat açık bankacılık tüm hesaplarınıza açık bankacılık! Bütün banka hesaplarınızı Ziraat mobil ya da internet bankacılığı üzerinden görüntüleyebilirsiniz, başka banka hesaplarınızdan para transferi ve ödeme yapabilirsiniz.' Duyuruda geçen işlemleri yapmak için ilk olarak açık bankacılık işlemlerine girerek hesap rızası alma bölümünden diğer banka hesaplarınızı görüntülemek için onay vermeniz gerekiyor. 

ziraat bankası diğer banka hesaplarını birleştirme işlemleri

Mobil uygulama üstünden hesaplarım bölümüne girerek açık bankacılık kısmına girerek rıza verdiğiniz diğer banka hesaplarınızı görebilirsiniz. Açık bankacılık işlemlerine giriş yaptıktan sonra para transferi ödeme seçeneğinden diğer banka hesaplarından ödeme ve para transferi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ziraat internet bankacılığına girdikten sonra diğer bankalara verilen izinleri görebilir ve izinleri iptal edebilirsiniz. Profilinize girdikten sonra tercihlerim kısmından açık bankacılık kullanım tercihlerim seçeneğinden diğer bankalara verilen izinler görüntülenip iptal edilebilir.

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