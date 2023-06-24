  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Zonguldak Limanı'nda Mayın Şüphesi

Zonguldak Limanı'nda Mayın Şüphesi

Yayınlanma:
Zonguldak Limanı'nda Mayın Şüphesi
Zonguldak Limanı'nda Rusya'dan gelen bir geminin altında mayın olabileceği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri arama yaptı. Gemide herhangi bir bulguya rastlanmazken, liman ve çevresi güvenlik önlemleri altına alındı.

Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri, Rusya'dan kente demir cevheri getiren geminin altında mayın olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri şüphelenilen cismi aramaya başladı. Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Öte yandan polis ekipleri limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin vermedi. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırıldı. Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi. Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu limanda, ekiplerin yarın tekrar dalış gerçekleştireceği öğrenildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
O iller için alarm verildi! Sakın dışarı çıkayın: 18.00'e kadar kıyamet yaşanacak
O iller için alarm verildi! Sakın dışarı çıkayın: 18.00'e kadar kıyamet yaşanacak
Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması
Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması
İstanbul'da M2 ve F1 Hatları Kapatıldı
İstanbul'da M2 ve F1 Hatları Kapatıldı
İstanbul'da Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Gördü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
İstanbul'da Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Gördü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
Şile Otoyolu'nda Servis Aracı Alev Alev Yandı
Şile Otoyolu'nda Servis Aracı Alev Alev Yandı
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor