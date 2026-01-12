Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü, Yaralanan Yok

Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya ve toprak iki evin çatı ve duvarlarına düştü; yaralanan yok, ekipler inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:45
Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü, Yaralanan Yok

Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü

Zonguldak'ta yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları iki evin üzerine devrildi. Olayda yaralanan yok, ancak evlerin çatı ve duvar kısımlarında maddi hasar

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Terakki Mahallesi Hacıbaba Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki taşlık ve topraklık alanda yumuşayan zeminden kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, aşağıda bulunan iki evin üzerine düştü. Gürültüye koşan ev sakinleri büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayan kütlenin evlerin çatılarına ve arka cephelerine zarar verdiği ancak evlerin iç kısımlarında hayati tehlike oluşturacak bir yıkımın olmadığı tespit edildi.

Görgü Tanığının Anlatımı

Cemile Zilifli olayı şöyle anlattı: “Yukarıdan bir gürültü geldi, evde çok korktum. Dışarı çıktığımda komşunun duvarıyla birlikte toprakların evin arkasına geldiğini gördüm. Belediye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Heyelan evin içine girmemiş, arkadaki boşluğa dolmuş. Evimizin içinde şu an bir zarar yok ama korktuk. Oğullarım, torunum ve ailemle birlikte 5 kişi yaşıyoruz.”

Ekiplerin Çalışması

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve risk analiz çalışmaları sürüyor. Heyelanın meydana geldiği bölge, güvenlik amacıyla branda ile kapatıldı ve gerekli kontroller yapılıyor.

ZONGULDAK'TA YAMAÇTAN KOPAN KAYA VE TOPRAK PARÇALARI İKİ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAYDA ŞANS ESERİ...

ZONGULDAK'TA YAMAÇTAN KOPAN KAYA VE TOPRAK PARÇALARI İKİ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, EVLERİN ÇATI VE DUVAR KISIMLARINDA MADDİ HASAR OLUŞTU.

ZONGULDAK'TA YAMAÇTAN KOPAN KAYA VE TOPRAK PARÇALARI İKİ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAYDA ŞANS ESERİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik’te 200 TOKİ Konutu: Hak Sahipleri 17 Ocak’ta Belli Olacak
2
Balıkesir Anahtar Parti Gençlik Kolları'ndan İHA'ya 10 Ocak Ziyareti
3
Erzurum Büyükşehir, Kentsel Dönüşümde Türkiye'ye Rol Modeli Oldu
4
ASKON'dan Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'a Nezaket Ziyareti
5
Başakşehir'de Kartpostal Gibi Kar: Havadan Görüntüler
6
Marmaris'te Kısa Süreli Dolu Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
7
Samsun'da Otobüs Şoförü Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları