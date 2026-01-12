Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü, Yaralanan Yok

Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü

Zonguldak'ta yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları iki evin üzerine devrildi. Olayda yaralanan yok, ancak evlerin çatı ve duvar kısımlarında maddi hasar

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Terakki Mahallesi Hacıbaba Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki taşlık ve topraklık alanda yumuşayan zeminden kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, aşağıda bulunan iki evin üzerine düştü. Gürültüye koşan ev sakinleri büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayan kütlenin evlerin çatılarına ve arka cephelerine zarar verdiği ancak evlerin iç kısımlarında hayati tehlike oluşturacak bir yıkımın olmadığı tespit edildi.

Görgü Tanığının Anlatımı

Cemile Zilifli olayı şöyle anlattı: “Yukarıdan bir gürültü geldi, evde çok korktum. Dışarı çıktığımda komşunun duvarıyla birlikte toprakların evin arkasına geldiğini gördüm. Belediye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Heyelan evin içine girmemiş, arkadaki boşluğa dolmuş. Evimizin içinde şu an bir zarar yok ama korktuk. Oğullarım, torunum ve ailemle birlikte 5 kişi yaşıyoruz.”

Ekiplerin Çalışması

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve risk analiz çalışmaları sürüyor. Heyelanın meydana geldiği bölge, güvenlik amacıyla branda ile kapatıldı ve gerekli kontroller yapılıyor.

ZONGULDAK'TA YAMAÇTAN KOPAN KAYA VE TOPRAK PARÇALARI İKİ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, EVLERİN ÇATI VE DUVAR KISIMLARINDA MADDİ HASAR OLUŞTU.