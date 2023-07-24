TÜİK Verilerine Göre Zonguldak'a Bin 547 Kişi Göç Etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışından Zonguldak'a bin 547 kişi göç etti. Bu verilere göre, Zonguldak son dönemde göç alan iller arasında yer alıyor.

Göç Edilen İller

TÜİK verilerine göre, Zonguldak'a en çok göç edilen iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu illerden Zonguldak'a göç edenler genellikle iş imkanları ve yaşam kalitesi nedeniyle tercihlerini Zonguldak'tan yana kullanıyorlar.

Ekonomik Etkiler

Zonguldak'a yapılan bu göçler, şehrin ekonomisine de olumlu etkileri oldu. Yeni gelen insanlarla birlikte iş sektörü canlanırken, konut sektörü de hareketlilik kazandı. Ayrıca, göç edenlerin harcamalarıyla birlikte yerel ekonomi de canlandı.