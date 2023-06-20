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Zonguldak'ta Sağanak Yağışın Ardından Denizin Rengi Değişti

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Zonguldak'ta Sağanak Yağışın Ardından Denizin Rengi Değişti
Zonguldak kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından, Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su limanda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Zonguldak kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından, Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su limanda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Yağmurun etkisiyle kıyı şeridinde denizin rengi değişti.

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