Zonguldak'ta Sağanak Yağmur ve Su Baskınları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran ve metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kentte Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunu dere yatağına çevirirken bazı dükkanları da su bastı. Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte zorluk yaşarken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.