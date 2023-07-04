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Zonguldak'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı

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Zonguldak'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı
Akşam saatleri itibariyle peş peşe şimşekler çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Diğer yandan vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbir almaları istendi. Gök gürültüsü ile kendisini gösteren şimşekler, güçlü ışıklarıyla kara bulutlarla kaplı şehrin gecesini adeta gündüze çevirdi.

Akşam saatleri itibariyle peş peşe şimşekler çaktı.

Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Diğer yandan vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbir almaları istendi.

Gök gürültüsü ile kendisini gösteren şimşekler, güçlü ışıklarıyla kara bulutlarla kaplı şehrin gecesini adeta gündüze çevirdi.

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