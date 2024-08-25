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Zorlu Derebaşı Virajları Adrenalin Severleri Ağırlıyor

Dede Korkut Bisiklet Festivali, 150 bisikletçiyi Derebaşı virajlarında adrenalin dolu anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:16
Zorlu Derebaşı Virajları Adrenalin Severleri Ağırlıyor

Zorlu Derebaşı Virajları Adrenalin Severlere Kapı Açıyor

Doğa tutkunları ve bisiklet severler, 2. Dede Korkut Bisiklet Festivali kapsamında Bayburt’ta bir araya geldiler. 3 ülkeden ve 30 ilden gelen 150 sporcu, zorlu Derebaşı virajlarını pedallayarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Derebaşı Virajlarının Zorlukları

Bayburt ile Trabzon’u birbirine bağlayan ve 3.500 metre yükseklikte yer alan Soğanlı Dağı, sarp yamaçları ve 13 keskin virajıyla "dünyanın en tehlikeli yolu" unvanına sahip Derebaşı virajlarına ev sahipliği yapıyor. 1914 yılındaki Rus işgali sırasında inşa edilen bu yol, kış aylarında sıkça yaşanan çığ ve heyelan olaylarıyla dikkat çekiyor.

Vali Eldivan'ın Mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bu festivalin Türkiye'de doğa turizmini geliştirme amacı taşıdığını belirtti. Eldivan, "Bayburt, yüksek rakımı ve doğal güzellikleri ile doğa sporları için uygun bir bölge. Derebaşı virajları, hem harika manzaralar sunan hem de adrenalin arayanlar için eşsiz bir alan," dedi.

Katılımcıların Görüşleri

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "Dünyanın en tehlikeli yolunu aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölge kendine özgü doğası ve tarihi önemi ile benzersiz," dedi. Sporculardan Nevin Esra Çakıcı ise, "Zorlu coğrafyada adrenalin dolu anlar yaşadık," şeklinde konuştu.

Dede Korkut Bisiklet Festivali, Bayburt’un uluslararası camiada tanıtılmasını sağlarken, önümüzdeki dönemde motor sporları etkinliklerine de ev sahipliği yapması planlanıyor.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki...

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında bulunan Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. "2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında 3 ülke ve 30 ilden Bayburt'a gelen 150 bisikletçi, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarında pedal çevirdi.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki...

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında bulunan Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. "2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında 3 ülke ve 30 ilden Bayburt'a gelen 150 bisikletçi, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarında pedal çevirdi.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki...

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında bulunan Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. "2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında 3 ülke ve 30 ilden Bayburt'a gelen 150 bisikletçi, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarında pedal çevirdi.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki...

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında bulunan Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. "2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında 3 ülke ve 30 ilden Bayburt'a gelen 150 bisikletçi, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarında pedal çevirdi.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki...

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında bulunan Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. "2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında 3 ülke ve 30 ilden Bayburt'a gelen 150 bisikletçi, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarında pedal çevirdi.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki...

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında bulunan Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. "2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında 3 ülke ve 30 ilden Bayburt'a gelen 150 bisikletçi, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarında pedal çevirdi.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki...

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında bulunan Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. "2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında 3 ülke ve 30 ilden Bayburt'a gelen 150 bisikletçi, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarında pedal çevirdi.

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