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Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Bir süredir doğalgaz fiyatlarına zam yapılmasa da bu gelecek olan zamlara engel olmadığı konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:57
Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Kış aylarıyla birlikte Türkiye’nin doğal gaz tüketimi tavan yapmaya başladı. Bir süredir doğalgaz fiyatlarına zam yapılmasa da bu gelecek olan zamlara engel olmadığı konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Öyle ki yapılan değerlendirmede kış mevsimi çıkmadan doğalgaza kallavi zammın geleceği belirtiliyor. Karadeniz’den yapılan doğal gaz çıkartmalarıyla ithalatta yüzde 4,26 oranında bir azalış gözlemlendiği ve dışa bağımlılığın azaldığı  bilinirken, bu azalmanın yurtiçindeki tüketim artışını ve yetersiz üretimi telafi etmeye yetmediği de ifade ediliyor. 

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede bu keşiflerin olumlu etkileri henüz tam olarak hissedilmezken, tüketimdeki artış ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, vatandaşın cebini vurmaya hazırlandığı belirtiliyor. 

DOĞALGAZ TÜKETİMİ ARTIYOR

2024 yılının ilk 9 ayında Türkiye, doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmını ithalat yoluyla karşıladı. Karadeniz'deki üretim sayesinde ithalatta bir miktar azalma olsa da, tüketimin hızla artması, ülkemizin doğal gaza olan bağımlılığını gözler önüne sermiş bulunuyor. Dünya genelinde de yaşan enerji krizinin etkileri ülkemizi de etkilemeye devam ederken, doğal gaz fiyatları da sürekli olarak yükseliş eğiliminde yer alıyor. 

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Türkiye’nin doğal gaz ithalatı 35.066 milyon sm³ seviyelerine kadar ulaştı. yurtiçi üretim 1.566 milyon sm³ ile sınırlı kalırken, ülkemizin toplam tüketimi 37.968 milyon sm³ olarak kayıtlara geçti. Bu durum, önümüzdeki günlerde vatandaşların doğal gaz faturalarında zam ile karşılaşma olasılığını güçlendiriyor.

DOĞALGAZA ZAM GELEBİLİR

Yukarıda yapılan açıklama kapsamında ilk dört ayda doğal gaz fiyatları 10 doların altındayken, mayıs ayı itibarıyla bu fiyat 10,1 dolara yükseldi. Şimdilerde ise fiyatlar 13,9 dolara kadar çıkarak denge seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bu durumun doğalgaz fiyatlarına zam olarak yansıyacağı da hesaplanmış bulunuyor. 

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