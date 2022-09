Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar! Dünya'yı şaşkına çeviren ABD’de yaşayan topluluk!

ABD'de yaşayan Amişler topluluğu







Amişler topluluğu ne zaman ortaya çıktı

İnternet üzerinde en çok araştırılan konulardan biri de ABD'de yaşayan ve hiçbir teknoloji aletini kullanmayan Amişler topluluğu oldu. Peki Amişler topluluğu nedir? Amişler topluluğu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.ABD'de yaşayan Amişler topluluğu insanlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Amişler topluluğu günümüz dünyasında kullanılan hiçbir elektronik alet ve teknolojik durumdan faydalanmamayı tercih ediyor. Amişler topluluğunun başlangıcı ise çok eski zamanlara dayanıyor. 1600'lü senelerden başladığı bilinen Amişler topluluğu tüm dünyada büyük ilgiyle karşılanıyor ve ziyaret etmek için binlerce insan dünyanın her yerinden geliyor. Amişler topluluğu araba, televizyon, bilgisayar, elektrik ve telefon gibi hiçbir teknolojik yenilikten faydalanmıyorlar. Bu topluluğun en bilinen özelliklerinden biri çamaşırlarını, bulaşıklarını ellerinde yıkamaları, akşam vakitleri mum ışığı etrafında oturmaları, atlı araba ya da bisiklet kullanmaları ve tarlada çalışmaları olarak biliniyor. Akşama kadar tarlalarda çalışmalarını sürdüren topluluk akşam vakitlerinde de evlerine dönüyor. En bilinen bir diğer özelliklerinden biri de Amişler topluluğunun kıyafetleri ortaya çıktıkları günden bu yana asla değişmemiş olması. Yani Amişler'in ilk çıktıkları zaman kıyafet düzenleri nasılsa günümüzde de aynı şekilde devam ettiriliyor. Amişler topluluğundaki kadınlar uzun kollu ve uzun etekli elbise giyiyor, önlük takıyorlar ve 17. yüzyıldan kalan şapkalarını kullanmaya devam ediyorlar.Amişler topluluğundaki erkekler ise çalışmalarını yaparken askılı elbise, gündelik yaşamlarında ise koyu renk takım elbise giyiyorlar. Erkekler de kadınlar gibi şapka takarak kıyafetlerini tamamlıyor. Diğer özellikleri ise Amişler topluluğundaki erkekler sakallarını evlendikten sonra uzatabiliyorlar. Amişler topluluğu aynı zamanda devlete vergi ödemeyi tercih etmiyorlar, sosyal güvenlikle ilgili değiller ve askere de gitmiyorlar.Amişler topluluğu 1600'lü senelerin sonuna doğru çıkan Reform hareketinden sonra doğumdan sonra bir çocuğun vaftiz edilmesini mantıksız bularak 18 yaşından sonra bu kararı her bir bireyin kendilerinin vermesi gerektiğini savundu. Katolik Kilisesi ise beyan edilen bu fikre tepki verdi ve birçok insan öldürüldü. Haliyle bu fikre karşı çıkan Amişler topluluğu da öldürülen insanlar arasında yer aldı. Amişler topluluğunun ismi ise İsviçreli olan Jacob Amman'dan geliyor. Daha sonra ise Avrupa'da çok fazla baskı görmeye devam eden Amişler topluluğu Amerika'ya göç etmeye başladılar. Amişler dini inançlarını kendilerine ait kiliselerinde yerine getiriyor ve en büyük inançları da çok fazla çocuk sahibi olmak. Çocuk sahibi olma konusuna soylarını devam ettirmek ve nüfuslarını arttırmak için fazlaca önem verdikleri dikkat çekiyor. Son 16 sene içinde ise nüfuslarının 125 binden 230 bine kadar çıktığı ve her ailede en az 4 ya da 5 tane çocuk olduğu biliniyor. Bu fazla çocuk yapma politikaları sebebiyle ise 2026 senesine kadar nüfuslarının 500 bini bulabileceği tahmin ediliyor.Amişler topluluğunda renkli kıyafetler de tercih edilmiyor. Köylerinde ise yalnızca bir tane telefon bulunuyor ve bu telefon da acil bir durum olursa kullanmak için bulunduruluyor. Amişler topluluğunda erkekler evlendikten sonra sakal bırakırken kadınlar da evlenene kadar siyah örtü, evlendikten sonra ise beyaz örtü kullanmayı tercih ediyorlar. Amişler topluluğunun hastanelerden de çok fazla faydalandığı söylenemez. Hasta olan biri için kendilerine ait doğal tedavi yöntemlerini kullandıkları biliniyor. Eğer köyde bir kişinin hastaneye gitmesi gerekirse kişinin hastane masrafları köy sakinleri tarafından ortaklaşa ödeniyor. Amişler araba kullanmayı da tercih etmiyor. Tarımla uğraşan toplulukta atlı araçlar kullanılıyor ve tarım işlerinde saban ve sabana benzer aletlerin kullanımı devam ediyor. Amişler'in dilleri ise Almanca'nın farklı bir aksanı olarak biliniyor. Kendilerine ait dilleri ise 200 seneye yakındır yaşadıkları Amerika'da da sürdürülüyor. Amişler, çocuklarını ilkokuldan sonra da okula göndermeyi tercih etmiyor. Amişler'in yaşantısını merak eden binlerce insan dünyanın dört bir yanından ziyaretler düzenliyor ancak topluluk bu konudan fazla hoşnut değil. Ziyarete gelen insanların kendilerinin fotoğrafını çekmesini de sevmiyorlar çünkü fotoğrafları çekildiği zaman ruhlarının değişeceğine inanıyorlar. Ziyarete gelen turistler ise Amişler'in bu tutumunu öğrendikleri için onları rahatsız etmemeyi ve izin vermedikleri sürece kayıt almamayı tercih ediyor.