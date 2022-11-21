DÜNYA
21 Kasım 2022 - 21:07

Yaşayan Nostradamus lakablı kahinin Dünya Kupası kehaneti olay yarattı!

Elizabeth'in ölümü, koronavirüs ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bilen Yaşayan Nostradamus lakablı kahin Athos Salome, Dünya Kupası'nda finale kalacak olan takımı da açıkladı.

DÜNYA
21 Kasım 2022 - 21:07
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Yaşayan Nostradamus lakablı kahinin Dünya Kupası kehaneti olay yarattı!


FIFA Dünya Kupası için geri sayım bitti ve uzun zamandır beklenen turnuva dört yıl sonra ilk kez başladı. Daha önce Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü, koronavirüs pandemisini ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı tahmin eden Brezilyalı kahin Athos Salome, Dünya Kupası finaline yükselen takım için bir açıklama yaptı. 'Yaşayan Nostradamus' lakaplı Salome, finale çıkması planlanan takımlar arasında anavatanı Brezilya'yı saymadı.

KEHANETİ OLAY YARATTI

Yaşayan Nostradamus lakablı kahin

FIFA Dünya Kupası resmi olarak Katar ile Ekvador arasındaki maçla başladı. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin beklediği ilk maç Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte, Brezilyalı kahin Athos Salome ("Yaşayan Nostradamus" lakaplı) finalde karşılaşacakları takımları tahmin etti.



Yaşayan Nostradamus lakablı kahin

Athos Salome, 18 Aralık'ta oynanması planlanan final için açıklama yaparken Brezilya'nın Dünya Kupası finaline ulaşamayacağını tahmin etti. Dünya Kupası'nın oynandığı sırada büyük kazaların yaşanmamasını dileyen Brezilyalı kahin favori olarak ön sırada olan ülkesinin final maçında yer alamayacağını söyledi. Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

NASIL OLACAK?

İki takımın da finalde karşılaşabilmesi için grup liderinin elenmesi gerekiyor. Takımlardan biri 2. sırada bitirirse, her iki takım da 16. turda kozları paylaşacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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