Yaşayan Nostradamus lakablı kahinin Dünya Kupası kehaneti olay yarattı!







KEHANETİ OLAY YARATTI











NASIL OLACAK?

FIFA Dünya Kupası için geri sayım bitti ve uzun zamandır beklenen turnuva dört yıl sonra ilk kez başladı. Daha önce Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü, koronavirüs pandemisini ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı tahmin eden Brezilyalı kahin Athos Salome, Dünya Kupası finaline yükselen takım için bir açıklama yaptı. 'Yaşayan Nostradamus' lakaplı Salome, finale çıkması planlanan takımlar arasında anavatanı Brezilya'yı saymadı.FIFA Dünya Kupası resmi olarak Katar ile Ekvador arasındaki maçla başladı. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin beklediği ilk maç Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte, Brezilyalı kahin Athos Salome ("Yaşayan Nostradamus" lakaplı) finalde karşılaşacakları takımları tahmin etti.Athos Salome, 18 Aralık'ta oynanması planlanan final için açıklama yaparken Brezilya'nın Dünya Kupası finaline ulaşamayacağını tahmin etti. Dünya Kupası'nın oynandığı sırada büyük kazaların yaşanmamasını dileyen Brezilyalı kahin favori olarak ön sırada olan ülkesinin final maçında yer alamayacağını söyledi. Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmadı.İki takımın da finalde karşılaşabilmesi için grup liderinin elenmesi gerekiyor. Takımlardan biri 2. sırada bitirirse, her iki takım da 16. turda kozları paylaşacak.