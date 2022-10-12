Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı Salome'nin kehanetleri







‘GÖKTEN BİR ŞEYLER YAĞACAK VE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK’





SALDIRI 11 EYLÜL’DEN BİLE KÖTÜ







Nostradamus olarak da bilinen Michel de Nostre Damme, dünyanın en büyük kahinlerinden biri olarak kabul edilir. Brezilyalı Athos Salome, "yaşayan Nostradamus" olarak ünlendi ve yakın tarihli bir kehaneti anlattı. Salome, Kovid-19, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü gibi 21. yüzyılı belirleyecek olaylar gibi tüyler ürpertici yeni bir iddiada bulundu.Brezilya’nın Divinópolis kentinde yaşayan 36 yaşındaki Salome, İngiliz tabloid Daily Star'a bir demeç verdi. Salome, 2024 veya 2026'da ABD'nin saldırılarla sarsılacağını ve saldırganlıkla tehdit edileceğini ima etti. Salome, ABD'ye atıfta bulunarak, "Gökten bir şey düşecek ve hiçbir şey kalmayacak. Savaşın başladığına dair bir uyarı olacak" dedi. Uluslararası basında günümüzün Nostradamus'u olarak bilinen Salome, demecinde bu saldırıların bu güne kadar gördüğümüz 11 Eylül saldırılarından bile daha yıkıcı olacağını ifade etti.Salome, ABD'nin ihanete ve saldırıya uğrayacağını söyledi. Bu saldırının bir süredir planlandığını belirtem Salome, saldırının 11 Eylül saldırılarından daha kötü olacağını kaydetti. Yeni bölümün arkasında iki büyük liderin olduğunu ve 3. Dünya Savaşının kısa bir zaman sonra geleceğini söyleyen Salome, bu savaşı için de "Olması muhtemel" ifadelerini kullandı.2023 kehanetinin Şubat, Nisan ve Temmuz aylarında büyük bir trajedi getirebileceğine olan inancını dile getiren Salome, korku ya da panik yaratmak için değil, yetkilileri önlem almaya zorlamak için öngörülerde bulunduğunu açıklayarak, "Böyle şeylerin olmasını engellemek için vakit var" diye konuştu. Tahmin, halkı rahatsız etmeden bir uyarı olarak yapılmıştır diyen Salome, 'Umutsuzluk için bir neden değil, ancak kehanetin büyük lidere ulaşacağını ve en kötüsünün olmasını önlemek için bir şeyler yapılacağını umuyorum. Biri zarar görmeden önce bomba etkisiz hale getirilmelidir..' dedi.