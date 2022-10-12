Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı Salome'nin kehanetleri

Nostradamus olarak da bilinen Michel de Nostre Damme, dünyanın en büyük kahinlerinden biri olarak kabul edilir. Brezilyalı Athos Salome, "yaşayan Nostradamus" olarak ünlendi ve yakın tarihli bir kehaneti anlattı. Salome, Kovid-19, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü gibi 21. yüzyılı belirleyecek olaylar gibi tüyler ürpertici yeni bir iddiada bulundu.
‘GÖKTEN BİR ŞEYLER YAĞACAK VE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK’
SALDIRI 11 EYLÜL’DEN BİLE KÖTÜ
Salome, ABD'nin ihanete ve saldırıya uğrayacağını söyledi. Bu saldırının bir süredir planlandığını belirtem Salome, saldırının 11 Eylül saldırılarından daha kötü olacağını kaydetti. Yeni bölümün arkasında iki büyük liderin olduğunu ve 3. Dünya Savaşının kısa bir zaman sonra geleceğini söyleyen Salome, bu savaşı için de "Olması muhtemel" ifadelerini kullandı.
2023 kehanetinin Şubat, Nisan ve Temmuz aylarında büyük bir trajedi getirebileceğine olan inancını dile getiren Salome, korku ya da panik yaratmak için değil, yetkilileri önlem almaya zorlamak için öngörülerde bulunduğunu açıklayarak, "Böyle şeylerin olmasını engellemek için vakit var" diye konuştu. Tahmin, halkı rahatsız etmeden bir uyarı olarak yapılmıştır diyen Salome, 'Umutsuzluk için bir neden değil, ancak kehanetin büyük lidere ulaşacağını ve en kötüsünün olmasını önlemek için bir şeyler yapılacağını umuyorum. Biri zarar görmeden önce bomba etkisiz hale getirilmelidir..' dedi.