Yasemin Adar Yiğit: 'Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum'

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu ele geçirdi. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yasemin Adar Yiğit, "Şu çok mutlu ve gururluyum. 2017 yılının ardından 2. kez dünya şampiyonu oldum. Türk kadınının gücünü en uygun şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum. Eminim arkamdan gelecek olan kızlarımız var. Onlar için rol model olmaya çalışıyorum. Benim önümde örnek alacağım kimse yoktu ve ben hayal kurarak mücadele etmeye başladım. Genç kızlarımız da beni örnek alarak güzel şeyler başaracağını inanıyorum. İnşallah onlar da yarın iyi bir şekilde müsabakalarına devam edecekler. Ülkemizi en uygun şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Grekoromen biliyorsunuz takım halinde şampiyon oldu. Tarih üzerine tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her an ilkleri başarıyoruz. Kadın güreşinde hedefimizi her an bir ileriye taşıyoruz. Şimdiki hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları.İnşallah orada da ülkemi en uygun şekilde temsil eder, bayrağımı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okuturum" ifadelerini kullandı. 2024 Paris Olimpiyatları için de konuşan milli güreşçi, "Neden olmasın. Hayallerimle başlamıştım. Hayal kurarak bu seviyeye geldim. Ben inanıyorum ki 20224 Paris'te hayallerimde de bayrağımı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak inşallah orada da birinci olurum" diye konuştu.