Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece nöbetinde olan Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni arkadaşları tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yasemin Çelebi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.