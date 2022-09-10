YAŞAM
10 Eylül 2022 - 09:37

Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, nöbette kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 09:37
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Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece nöbetinde olan Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni arkadaşları tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yasemin Çelebi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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