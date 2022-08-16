MAGAZİN
16 Ağustos 2022 - 00:57

Yasemin Özilhan 'Boşanıyorlar' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi!

İş insanı İzzet Özilhan ile evli olan Yasemin Özilhan'ın boşanacağı yönünde ortaya atılan iddialara güzel oyuncudan fotoğraflı yanıt geldi.

MAGAZİN
16 Ağustos 2022 - 00:57
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Yasemin Özilhan 'Boşanıyorlar' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi!


Bir dönem izlenme rekorları kıran 'Doktorlar' dizisinde Ela karakterine hayat veren ve hafızalarda yer edinen eski oyuncu Yasemin Özilhan, özel hayatı ile çok fazla gündeme gelen güzeller arasında yer alıyor. 11 yıl önce iş insanı İzzet Özilhan ile hayatını birleştiren ve oyunculuğa veda eden Yasemin Özilhan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları yönünde söylentiler çıkmaya başladı.

Yasemin Özilhan



Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşen haberde, Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'ın boşanmaya karar verdikleri ve İzzet Özilhan'ın da evden ayrıldığı konuşulmaya başlandı. Bu haberlere karşılık olarak ise güzel oyuncu fotoğraflı bir yanıt verdi.

Yasemin Özilhan

"Sosyal medya hesabı kapatıldı, fotoğraflar silindi"

2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile hayatını birleştiren Yasemin Özilhan, dizi ve film setlerine son verdi. Oyunculuk kariyerini bir kenara bırakarak çocuklarıyla zaman geçirmeyi tercih eden ünlü isim, ekranlardan her ne kadar uzak olsa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini koruyor.

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilha'ın son günlerde eşi İzzet Özilhan ile birlikte görüntü vermemesi aralarında bir kriz olduğu dedikodusuna neden olurken İzzet Özilhan’ın geçtiğimiz gün Instagram hesabını tamamen kapatması, Yasemin Özilhan’ın da eşiyle olan bazı fotoğrafları kaldırması boşanacakları yönünde ortaya atılan dedikoduları alevlendirmişti. İki çocukları olan çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmamıştı.

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan'dan fotoğraflı yanıt

Boşanacakları öne sürülen çiftten yeni bir hamle geldi ve Yasemin Özilhan, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak boşanma söylentilerine son noktayı koymuş oldu. Özilhan, eşinin kitap okuduğu sırada çektiği fotoğrafın Instagram hesabının story bölümünden paylaştı ve boşanmadıklarını ilan etti.

Yasemin Özilhan

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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