YAŞAM
20 Eylül 2022 - 06:44

Yaşlı adam zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zihinsel engelli olduğu öne sürülen oğlu tarafından bıçaklanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 06:44
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Yaşlı adam zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Ulus Mahallesi, 2150 Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evlerinde yaşayan Bayram Köymen (67) ile zihinsel engelli olduğu öne sürülen oğlu K.K. (27) arasında belli olmayan bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine K.K., babası Bayram Köymen'i bıçaklayarak yaraladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yollandı.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay mahalinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa dahil edilen yaralı, tedavileri yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Bayram Köymen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Yaşlı adamı bıçaklayan oğlu K.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.



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Haber Editörü
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