YAŞAM
07 Eylül 2022 - 10:42

Yaşlı adamın bisikletiyle ölüme gidişi kameraya yansıdı

Antalya'da bisikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aracın ön camına kafasını çarpıp ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren yaşlı adamın, ölüme gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 10:42
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Yaşlı adamın bisikletiyle ölüme gidişi kameraya yansıdı


Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, refüjdeki aralıktan geçerek caddeye çıkan İbrahim Gezer'in (66) kullandığı bisikletle, Emrah A. (28) yönetimindeki Fiat marka 07 GBK 20 plakasına sahip hafif ticari otomobil çarpıştı. Yaşlı adam, çarpmanın şiddetiyle kafasını aracın ön camına çarparak yere düştü, bisiklet ve sepetindeki yüzlerce atık içecek kutu da yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay mahaline sağlık personelleri ve polis yollandı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gezer'e ilk müdahalede bulunup ambulansla hastaneye sevkini gerçekleştirdi. Sürücü Emrah A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şapkası aracın kırılmış camında kaldı



Kazadan geriye kalan bazı hurda eşyalar ile yüzlerce atık içecek kutuları ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşlı adama ait şapkanın aracın kırılmış ön camında sıkışmış vaziyette durması ise kazanın şiddetini meydana koydu.

Hastanede hayatını kaybetti

Özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Gezer, burada yapılan müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Gezer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gezer'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

İki sürücüde de ihlal tespit edildi

Kazada, araç sürücüsü Emrah A.'nın ‘Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' maddesini, bisiklet sürücüsü İbrahim Gezer'in de, ‘Trafik güvenliği ve düzeni konusu ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak' maddesini ihlal ettiği, kaza yeri incelemesinde belirlendi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle caddenin ilk şeridinden karşıya geçen Gezer'in, ardından orta refüjdeki aralıktan ilerleyip diğer şeride geçtiği sırada Emrah A'nın kullandığı araçla çarpışma anı yer aldı.

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Haber Editörü
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