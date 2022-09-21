Un pazarı mevkiinde iki katlı binanın üst katında yaşayan 65 yaşındaki M.S.'nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye polis ekiplerini alarma geçti.Polis ekipleri kontrolünde eve giren belediye çalışanları, yalnız yaşayan adamın iki odalı evini temizleyerek 2 kamyon çöp ve katı atık çıkardı. Belediye ekipleri bundan sonra evde dezenfekte çalışması yaptı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 16:14
Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yozgat merkezde iki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 16:14
EDİTOR
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