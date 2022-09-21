Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı













Un pazarı mevkiinde iki katlı binanın üst katında yaşayan 65 yaşındaki M.S.'nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye polis ekiplerini alarma geçti.Polis ekipleri kontrolünde eve giren belediye çalışanları, yalnız yaşayan adamın iki odalı evini temizleyerek 2 kamyon çöp ve katı atık çıkardı. Belediye ekipleri bundan sonra evde dezenfekte çalışması yaptı.