YAŞAM
10 Şubat 2022 - 20:09
Güncelleme: 10 Şubat 2022 - 20:09

Yaşlı adamın feci sonu! Yanarak hayatını kaybetti

Mersin'de evinde tek başına yaşayan yaşlı bir adam çıkan yangın sonucu feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

YAŞAM
10 Şubat 2022 - 20:09
Güncelleme: 10 Şubat 2022 - 20:09
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Yaşlı adamın feci sonu! Yanarak hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre evinde tek başına yaşayan bir adam, evinde çıkan yangında mahsur kaldı. Vücudunun büyük bir çoğunluğu yanan yaşlı adam, ekipler tarafından kurtarılmaya çalışılırken kendisine ulaşılana kadar hayatını feci şekilde kaybetti. 




EVDE TEK BAŞINA YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ



Çıkan yangının Mersin Tarsus İlçesinde Yeni Mahalle’de bulunan iki katlı müstakil evin, 2. Katında çıktığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki Mustafa Ötebaş evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada henüz nedeni belirlenemeyen Yangın çıktı. Çıkan yangında ağır şekilde yaralanan talihsiz adam, vücudunun büyük bölümünün yanması neticesinde olay yerinde öldü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. 112 ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emniyet birimleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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