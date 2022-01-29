GÜNDEM
29 Ocak 2022 - 13:21
Güncelleme: 29 Ocak 2022 - 13:21

Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşlarına zam geldi!

Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir açıklama yapan Bakan Yanık sosyal yardın programı adı altında yapılan aylık ödemeler için zam yapıldığını duyurdu.

GÜNDEM
29 Ocak 2022 - 13:21
Güncelleme: 29 Ocak 2022 - 13:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşlarına zam geldi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım programları kapsamında milyonlarca vatandaşa verilen aylı ödemelerde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bakan Yanık duyurusunda engelli, yaşlı bakım aylığı ve evde bakım yardımı çerçevesinde ödenen SED ödemelerinde bir artış yapıldığı ve yapılan bu artışlarında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.








Bakan Yanık'ın zam haberi sonrası yaşlı aylıklarının 828 TL'den 1084 liraya yükseltildiği bildirilirken, yüzde 40-69 arası engelli aylığı alanların maaşlarının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzerinde engelli raporu olan vatandaşların maaşlarının da 991 TL’den 1298 TL'ye çıkarıldığı kaydedildi

Bakan Yanık, sosyal yardım programı kapsamına alınan ağır silikozis hastalarının aylık maaşlarını 1819 liradan 2382 liraya çıktığını açıklarken evde bakım maaşı alan vatandaşların alacakları zamlı maaş miktarlarını da duyurdu. 


 
EVDE BAKIM MAAŞI 2354 LİRAYA ÇIKTI

Aylık olarak ortalama 535 bin engelli vatandaş için evde bakım yardımı yaptıklarını bildiren Bakan Yanık, 2022 yılına ait Ocak ve Temmuz arası dönem için evde bakım yardımlarının 1798 liradan 2 bin 354 TL'ye yükselttiklerini bildirdi. Bakan Yanık ayrıca, SED hizmeti çerçevesinde çocuk başına yapılan destek tutarlarını da 1649 TL'ye yükseltildiği bilgisini paylaşırken koruyucu aileler için çocuk başına yapılan ödemelerinde 2 bin 572 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 11 oldu!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 11 oldu!
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı!
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı!
Son Haberler
Benzin ve motorine zam geliyor! Temsilciler 2 Şubat'ı gösterdi..
Benzin ve motorine zam geliyor! Temsilciler 2 Şubat'ı gösterdi..
Şanlıurfa'da iki aile arazi yüzünden birbirine girdi: 23 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arazi yüzünden birbirine girdi: 23 yaralı
3. kat balkonundan düşen genç kadın donarak öldü!
3. kat balkonundan düşen genç kadın donarak öldü!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 11 oldu!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 11 oldu!
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı!
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı!
Adalet Bakanlığı'na görev değişimi! Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirildi
Adalet Bakanlığı'na görev değişimi! Abdülhamit Gül'ün yerine...
Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!
Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'un Kovid testi pozitif çıktı
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'un Kovid testi pozitif çıktı
AB'den WhatsApp'a kişisel veri uyarısı!
AB'den WhatsApp'a kişisel veri uyarısı!
Erzurum'da düşen çığın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti!
Erzurum'da düşen çığın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti!