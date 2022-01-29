Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşlarına zam geldi!













Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım programları kapsamında milyonlarca vatandaşa verilen aylı ödemelerde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bakan Yanık duyurusunda engelli, yaşlı bakım aylığı ve evde bakım yardımı çerçevesinde ödenen SED ödemelerinde bir artış yapıldığı ve yapılan bu artışlarında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.Bakan Yanık'ın zam haberi sonrası yaşlı aylıklarının 828 TL'den 1084 liraya yükseltildiği bildirilirken, yüzde 40-69 arası engelli aylığı alanların maaşlarının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzerinde engelli raporu olan vatandaşların maaşlarının da 991 TL’den 1298 TL'ye çıkarıldığı kaydedildiBakan Yanık, sosyal yardım programı kapsamına alınan ağır silikozis hastalarının aylık maaşlarını 1819 liradan 2382 liraya çıktığını açıklarken evde bakım maaşı alan vatandaşların alacakları zamlı maaş miktarlarını da duyurdu.Aylık olarak ortalama 535 bin engelli vatandaş için evde bakım yardımı yaptıklarını bildiren Bakan Yanık, 2022 yılına ait Ocak ve Temmuz arası dönem için evde bakım yardımlarının 1798 liradan 2 bin 354 TL'ye yükselttiklerini bildirdi. Bakan Yanık ayrıca, SED hizmeti çerçevesinde çocuk başına yapılan destek tutarlarını da 1649 TL'ye yükseltildiği bilgisini paylaşırken koruyucu aileler için çocuk başına yapılan ödemelerinde 2 bin 572 TL'ye çıkarıldığını söyledi.