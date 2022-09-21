Yaşlı kadına belediye otobüsünde stetoskopuyla müdahale etmişti, o anları anlattı













Baygın halde olan kadına araçta belediye çalışanları ve yolcular müdahalede bulundu. Şoför güzergahını değiştirerek kadını hastaneye yetiştirmek için büyük bir çaba iddia etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, otobüste yer alan Derya Akyıldız da yanındaki stetoskopla müdahalede bulundu. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ihtiyar kadının otobüse bindirilmesi, otobüsün acil servise gitmesi, Akyıldız'ın elindeki stetoskopla ihtiyar kadına müdahale etmeye çalışması, ihtiyar kadının müdahale etmeye çalışan kişiye sarıldığı anlar yer aldı.Elindeki stetoskopuyla ihtiyar kadının kalbini dinleyen ve ilk müdahaleyi yapan Derya Akyıldız, belediye otobüsünde verilen mücadeleyi anlattı. Akyıldız, "Solunumu durmuştu ve daha önce kendisini bir parkta rahatsızlandığından dolayı tanıyorum. Durakta rahatsızlanan kadın, belediye çalışanı tarafından otobüse bindirildi. Bende stetoskopu kalp atışlarını kontrol etmek için göğsüne dayadım. Sonrasında kaptanımız hastaneye gitti. Bilinci kapalıydı, solunumu durmuştu. Elimle diline müdahale ettikten sonra 4-5 kere göğsüne baskı uyguladım. Kendi soluk alamaya başladığı sırada bana sarıldı ve teşekkürlerini iletti. Biz tekrar durumu kötüleşmesin diye yatırdık. Kaptanda sağ olsun hastaneye götürdü ve kadını kurtardık. Büyüklerimizi zor durumda gördüğüm zaman yardım ediyorum. Otobüse binemeyecek engellilerimize, yaşlı hastalarımızın otobüse biniş ve inişlerine yardım ediyorum" dedi.